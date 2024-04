“Famiglie per l’accoglienza”: tre incontri da seguire in videoconferenza.

Il gruppo locale Famiglie per l’Accoglienza, in collaborazione con il progetto MEET e l’associazione Educare alla Vita Buona, invita a partecipare al ciclo di incontri organizzato dal Centro Culturale di Milano e che avranno come tema la famiglia, la genitorialità, la preadolescenza e la scela identitaria. Sarà possibile seguire gli incontri in videoconferenza dalla sede P-TREE di via Don Bosco, 50, di fronte all’ingresso del teatro Don Bosco.

Tre le date, in cui interverrà Mariolina Ceriotti Migliarese, psicoterapeuta per adulti e coppie, neuropsichiatra infantile e scrittrice.

Martedì 9 Aprile: “Antico o anche futuro? Il maschile e femminile. La differenza come offerta per la singolarità“.

Giovedì 9 Maggio: “Attori di un inizio o spettatori di un declino? Famiglia, magtrimonio, autorealizzazione“.

Giovedì 30 Maggio: “Quella età prima dell’adolescenza. La maturazione dell’identità personale e sessuale“.

Tutti gli incontri avranno inizio alle ore 20.45 e la partecipazione è libera e gratuita. L’iniziativa gode del sostegno della Fondazione Perugia. Per infomazioni ci si può rivolgere al numero 392.1354874.