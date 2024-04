Venerdì 12 aprile la banda musicale di Gualdo Tadino in concerto con Enrico Intra

Il prossimo venerdì 12 Aprile, alle ore 21 presso il teato Don Bosco, la Banda Musicale “Città di Gualdo Tadino” presenterà un concerto intitolato “La mia banda suona il Jazz” al quale parteciperà come ospite d’onore il Maestro Enrico Intra, pianista, compositore, arrangiatore e direttore d’orchestra tra i più importanti nella storia del jazz europeo. L’evento si inserisce nell’ambito dell’iniziativa benefica promossa dal Comitato Beato Angelo nell’ambito delle celebrazioni per il settimo centenario della morte del Patrono della Città, dedicata alla raccolta fondi a favore delle Suore del Verbo incarnato di Betlemme e Gaza.

In programma la prima esecuzione del brano che da il titolo al concerto, composto dal Maestro Intra, che al pianoforte affiancherà la Banda anche nell’esecuzione di alcuni brani del repertorio attuale del complesso. In scaletta si potranno ascoltare generi tradizionalmente eseguiti dalla Banda di Gualdo Tadino, comprendenti jazz degli anni d’oro, colonne sonore, musica latina e moderna di autori di tutto il mondo.

L’ingresso sarà a offerta libera e con l’incasso interamente devoluto alle Suore del Verbo incarnato di Betlemme e Gaza.

ENRICO INTRA è un pianista, compositore, arrangiatore, direttore d’orchestra jazz, nonché bandleader della Civica Orchestra Jazz di Milano.

Inizia la sua carriera da giovanissimo e già verso la metà degli anni ’50 la rivista tedesca Jazz Hot lo annovera tra i migliori pianisti europei, anche per il nuovo approccio in chiave afro-europea del jazz moderno. Conosciuto anche come organizzatore ed ideatore di rassegne e festival in ambito jazz, negli anni ’60 fonda il leggendario Intra’s Derby Club, divenuto poi solo Derby Club, storico locale milanese di cabaret e musica.

Pur essendo le sue influenze di stampo classico grazie ai suoi studi musicali, Intra guarda anche al blues e allo swing. Nell’ottobre 1975 registra con il sassofonista statunitense Gerry Mulligan l’album Gerry Mulligan meets Enrico Intra. Nel 1976 si è esibisce in una serie di concerti con il “flauto d’oro” Severino Gazzelloni, che dopo una prima parte classica si inseriva nel tessuto jazzistico preparato dallo stesso Intra al pianoforte. Come compositore i suoi lavori, specialmente “Classic Jazz” e “La strada del petrolio”, rientrano nel genere bebop; il musicista milanese infatti dà largo spazio alla sperimentazione e alla ricerca tra suono ed elettronica e alla rivisitazione di musica antica come la musica sacra e il canto gregoriano.

Come arrangiatore ha collaborato con molti artisti tra cui Francesco Guccini, Iva Zanicchi, Tullio De Piscopo e molti altri. Noto il suo sodalizio artistico con il chitarrista Franco Cerri, con cui ha formato nel 1980 un duo strumentale.