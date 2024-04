Vitali: “Lavoriamo a un progetto unitario”. Pennoni però dice stop alla sua avventura politica

A due giorni dalle primarie del centrodestra a Gualdo Tadino che hanno visto vincitrice per soli 4 voti la candidata di Fratelli d’Italia e Lega Simona Vitali su Erminio Fofi, sostenuto da Forza Italia, arrivano le prime reazioni.

Simona Vitali, firma di suo pugno una nota di ringraziamento e invita all’unità. “Sono certamente soddisfatta per il risultato e ringrazio il meraviglioso gruppo che lo ha consentito, unitamente a tutte le persone che mi hanno accordato la loro fiducia – scrive – Passata la fase dell’euforia va immediatamente dato spazio ai programmi e alla composizione della lista. Un progetto unitario, serio e credibile che tenga conto di tutte le anime del centro destra, con riferimento particolare agli altri candidati delle primarie.”

Vitali fa sapere di aver già contattato sia Fofi che il terzo candidato, il civico Gianluca Pennoni, per lavorare con loro per raggiungere l’obiettivo di vincere le elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno.

“In questi anni abbiamo assistito a un disfacimento economico e sociale, financo culturale, che non può più essere tollerato”, evidenzia. “Siamo solo all’inizio di una campagna elettorale che si prospetta difficile e impegnativa. Per questo servirà il contributo di tutte quelle persone che hanno a cuore Gualdo e la sua sopravvivenza come realtà forte e identitaria. Nessuno può adesso sentirsi escluso dalla responsabilità forte che gli elettori ci hanno affidato attraverso le primarie: cambiare volto e sostanza all’amministrazione cittadina. Erminio Fofi e Gianluca Pennoni dovranno essere protagonisti in questo scacchiere che già stiamo delineando. Sono ore di dialogo e partecipazione, come non si vedeva da tempo. Mettiamo a terra questa grande opportunità e porteremo a casa il risultato”, conclude Simona Vitali.

A stretto giro però Gianluca Pennoni fa sapere di considerare chiusa qui la sua avventura politica.

“Valutando molto positivamente il notevole successo dell’ampia partecipazione alle primarie dello scorso fine settimana, durante le quali si è registrato il sostanziale pareggio tra i due candidati appoggiati dai consolidati partiti tradizionali – scrive l’imprenditore gualdese – desidero esprimere la mia sincera gratitudine a tutti coloro che mi hanno veramente sostenuto e poi espresso il consenso nei miei confronti.

Nel formulare i migliori auguri a Simona Vitali per l’arduo impegno che l’attende, considerato lo scarso interesse dimostrato nei confronti dell’impronta imprenditoriale proposta dal sottoscritto, dopo un giorno di riflessione e amarezza, ritengo ora opportuno concentrarmi solo ed esclusivamente sugli interessi della mia azienda. Ringrazio altresì tutte le persone che, in questi mesi, mi hanno aiutato, in vario modo, ed i media per la loro disponibilità e cortesia.“

Ora non resta che attendere la risposta di Erminio Fofi.