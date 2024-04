I podcast del “Casimiri” per il progetto “Il libro si racconta in radio”

Sono stati pubblicati nei giorni scorsi i primi podcast realizzati dagli studenti dell’Istituto “Casimiri” di Gualdo Tadino nell’ambito del progetto “Il libro si racconta in radio”, frutto di un’iniziativa del Ministero dell’Istruzione e del Merito per la promozione della lettura, in collaborazione con la Fondazione Media Literacy.

Il progetto ha coinvolto gli studenti della classe 1^A del Liceo Scientifico e della 1^BG dell’indirizzo Tecnico Grafica e Comunicazione che, sotto la supervisione della giornalista Chiara Di Paola e delle docenti Nadia Tittarelli e Elisabetta Scassellati, si sono divisi in gruppi di lavoro realizzando dei podcast dedicati a diversi aspetti (incipit, spot, scheda critica e intervista) dei libri scelti, ovvero “Il treno dei bambini” di Viola Ardone (1^A) e “Le città invisibili” di Italo Calvino (1^BG).

Ogni singolo alunno ha potuto cimentarsi con stesura, dizione e registrazione dei testi, sperimentando nuove attitudini. E’ stato inoltre possibile intervistare Viola Ardone in occasione della sua presenza a Gualdo Tadino lo scorso 7 marzo, in occasione dell’Incontro con l’autore organizzato dal “Casimiri”, mentre per Calvino è stato intervistato on line il professor Massimiliano Tortora, docente di Letteratura italiana contemporanea dell’Università La Sapienza di Roma,

L’iniziativa ha riscosso grande entusiasmo nei partecipanti, che hanno avuto modo di conoscere più da vicino la realtà dei podcast, sempre più diffusi nel mondo della comunicazione, e di vedere con soddisfazione i loro prodotti pienamente riusciti e divulgati sulle principali piattaforme.