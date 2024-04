Caritas Gualdo Tadino: inaugurata la nuova cucina

In occasione dell’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio consuntivo 2023, il CVS Caritas di Gualdo Tadino ha inaugurato, alla presenza del sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti e del direttore della Fondazione Perugia Fabrizio Stazi, la nuovissima cucina allestita nei locali al piano terra della chiesa di San Giuseppe Artigiano, dove è ospitata anche l’associazione.

La presidente Maria Letizia Baldelli ha ricordato che per il raggiungimento di un traguardo così importante sono state necessarie diverse risorse e ha ringraziato per questo la Fondazione Perugia, la parrocchia di San Benedetto, il comune di Gualdo Tadino e ovviamente anche la parrocchia di san Giuseppe Artigiano per la concessione dei locali.

Al momento la cucina è a disposizione dei gualdesi per varie iniziative, essendo contigua ad un ampio salone. In prospettiva c’è anche la volontà di organizzare laboratori di cucina. Tra le idee del possibile utilizzo c’è anche quella di attivare una mensa sociale.

La presidente Baldelli, nella sua relazione, si è dichiarata soddisfatta per le attività svolte dall’associazione, che continua a supportare chi è in difficoltà per vari motivi con derrate alimentari, sostegno finanziario per le bollette, trasporto con il Doblò e tanto altro. Soprattutto è soddisfatta del fatto che al CVS si avvicinano sempre nuovi volontari, anche giovani, che si mettono a disposizione per aiutare il prossimo a superare le difficoltà nella vita quotidiana che in questo periodo diventano sempre più complicate. Sono numerosissime le famiglie che trovano nel Cvs l’assistenza di cui hanno bisogno e con il tempo sono diminuite sempre di più le famiglie straniere e aumentate quelle gualdesi.