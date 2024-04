Fofi: “Clima non mi piace. Non mi siederò al tavolo programmatico con Vitali”

A meno di una settimana dalle elezioni primarie del centro-destra che hanno visto la vittoria di Simona Vitali verso Erminio Fofi e Gianluca Pennoni e dopo il ritiro definitivo dalla campagna elettorale di quest’ultimo, oggi arriva una crepa nella coalizione che dovrà affrontare il Sindaco uscente Massimiliano Presciutti e l’altro candidato Fabio Pasquarelli alle prossime elezioni amministrative di Giugno.

È Erminio Fofi a “picconare” la potenziale alleanza con un post pubblicato sul suo profilo ufficiale: «Cito testualmente da un post di Simona Vitali: “Se c’è una cosa che la politica mi ha insegnato è che non conta quanto è forte il tuo avversario ma quanto tu sei disposta a batterlo”. Per quanto mi riguarda – scrive l’ex candidato sindaco – non ho mai considerato Simona Vitali il mio avversario politico, come ho avuto modo di sottolineare in più occasioni. Gli avversari politici per me sono altri. Se questo è il clima con cui oggi dovrei sedermi al tavolo delle trattative per il programma elettorale, a questo tavolo io certamente non parteciperò. Peraltro ridimensionerei il risultato ottenuto perché quattro voti di differenza non sono una vittoria, men che meno una vittoria trionfale».

Fofi nelle scorse ore aveva ringraziato, sempre tramite il profilo ufficiale, le 1159 persone che alle primarie avevano espresso il loro voto per lui. «Molti concittadini hanno confermato la stima e la fiducia che ripongono nella mia persona e di questo non posso che esserne felice. Ma soprattutto sono felice della risposta straordinaria che le primarie hanno avuto in termini di partecipazione popolare. Domenica ha vinto la città, ha vinto Gualdo che ha dato un segnale chiaro e forte di cambiamento e di volontà di rinnovamento. È stata scritta una bellissima pagina di democrazia di cui possiamo certamente essere orgogliosi».

Nulla che lasciasse presagire una sorta di spaccatura già in queste prime fasi cruciali in cui c’è da preparare il programma elettorale. Resta da capire se il tutto sarà recuperabile e sanabile.