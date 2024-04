Gualdo Tadino: premiato in Comune Roberto Carlotti, miglior atleta al mondo veterani di kickboxing

E’ stato ricevuto nella sala consiliare del municipio di Gualdo Tadino Roberto Carlotti, atleta di kickboxing che lo scorso 24 marzo a Jesolo ha conquistato il secondo posto ai Mondiali Wako World Cup nella categoria 03 KL 201 V M -84 kg ed è stato giudicato miglior atleta al mondo dei veterani, invitato di diritto ai prossimi tornei internazionali.

Lo sportivo di origine gualdese, che vive a Perugia ma che conserva da sempre un fortissimo legame con la città di Gualdo Tadino, ha partecipato alla prestigiosa kermesse internazionale sfidando gli atleti più importanti al mondo in questa disciplina sportiva da combattimento. Alla Wako World Cup di Jesolo erano 2.400 gli atleti iscritti provenienti da 45 Paesi suddivisi in diverse categorie divise per peso ed età.

Un risultato eccezionale per Roberto Carlotti, non nuovo nella sua carriera a queste imprese sportive. Il maestro è cintura nera V Dan di kick boxing, esperto di arti marziali ed è particolarmente attivo nel modo del sociale con l’associazione Libertas Margot, con la quale tiene da anni diversi incontri nelle scuole della provincia di Perugia, tra cui quelle di Gualdo Tadino, per parlare di bullismo e cyberbullismo.

L’atleta ha ringraziato il Comune di Gualdo Tadino per essergli stato sempre vicino. “Questo mondiale è stato per me una sfida e un modo per chiudere la mia carriera agonistica”, ha detto, anche se poi non ha escluso di valutare alcune offerte che gli stanno arrivando. “Del carattere gualdese ho la testardaggine e la voglia ogni volta di rialzarmi – ha sottolineato – Quello che vorrei lasciar passare è il messaggio che bisogna sempre combattere per raggiungere i propri obiettivi, che non devono essere per forza un mondiale o una grande competizione, ma superare le sfide quotidiane che la vita ci mette davanti.”

Al termine Roberto Carlotti è stato omaggiato dall’amministrazione comunale di Gualdo Tadino di un riconoscimento per il grande risultato ottenuto.