Primo compleanno del “Villaggio per Crescere” di Gualdo Tadino

Sabato 20 aprile alle ore 10 si festeggia il primo anno di attività del Villaggio per Crescere di Gualdo Tadino. L’appuntamento è alla scuderia “La casa degli angeli” in via Silvio Pellico, 15 per una mattina di divertimento a contatto con gli animali per ritrovarsi e per conoscere le attività proposte.

Il Villaggio per Crescere è gestito dalle cooperative sociali Asad e La Locomotiva ed è aperto il martedì e il giovedì dalle 17 alle 19 e il sabato dalle 10 alle 12 presso la sede di via Santo Marzio, nei locali messi a disposizione dall’amministrazione comunale di Gualdo Tadino.

Le educatrici del servizio accolgono bambini tra i 0 e i 6 anni accompagnati dai loro genitori per svolgere diverse attività insieme. I Villaggi sono promossi dal Centro della Salute del Bambino di Trieste e si sono diffusi in tutta Italia grazie anche ad un finanziamento dell’impresa sociale “Con i Bambini” con il supporto di Generali e The Human Safety Net.

Strettamente legato ai progetti Nati per Leggere e Nati per la Musica, rappresentano un importante punto di riferimento per genitori e bambini perché permette di fare insieme attività e di condividere esperienze e dubbi che tutti i genitori possono avere in questa prima fase dello sviluppo del bambino.

La proposta educativa è stata scelta da un gruppo di esperti dei settori infanzia e famiglia che, in base a evidenze scientifiche, hanno messo insieme una rosa di attività da fare insieme, piccoli e grandi, che sostengano lo sviluppo dei piccoli e rafforzino la relazione con i grandi, perché “sono le esperienze che facciamo fin da piccoli a lasciare una traccia, a segnare la via che percorreremo da grandi”.

I primi anni di vita, infatti, sono il periodo in cui il bambino costruisce una buona parte delle fondamenta delle sue competenze e della sua visione di sé e del mondo. Genitori e operatori dell’infanzia possono sostenere questo suo sviluppo con attività semplici e di grande impatto.

A Gualdo Tadino si sono costruite alcune collaborazioni con il territorio, ad esempio con il Consultorio Territoriale Usl Umbria 1, mensilmente si svolge l’incontro con le future mamme e i futuri papà che stanno seguendo i corsi di preparazione al parto.

L’incontro è dedicato all’importanza della lettura ad alta voce nei primi mille giorni di vita del bambino.

Per avere maggiori informazioni è possibile recarsi direttamente alla sede del Villaggio o telefonare ai numeri 346 5015528 e 338 3384566.