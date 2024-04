La comunità nocerina a sostegno dell’Omnicomprensivo

Da qualche anno l’Istituto Omnicomprensivo di Nocera Umbra è protagonista di una proficua collaborazione con la comunità nocerina, che si attua attraverso la compartecipazione e strutturazione di interventi formativi e didattici, nonché il sostegno a percorsi di educazione e formazione.

Queste sinergie territoriali hanno creato i presupposti anche per intessere collaborazioni con alcune aziende del territorio, che anche durante questo anno scolastico hanno sostenuto la scuola con un contributo volontario per arricchire l’offerta formativa.

“Il Capricorno“, “Memolla Group” e impresa edile “Farmi” e il consigliere comunale Massimo Montironi, fa sapere l’istituto, hanno voluto essere al fianco della scuola nocerina per rafforzare la presenza dei due indirizzi della scuola secondaria di secondo grado, per l’orientamento scolastico e per ampliare l’offerta formativa.

“Desidero ringraziare, a nome dell’intera comunità scolastica, quanti hanno contribuito allo sviluppo della scuola, anche chi ha preferito non farsi citare, dimostrando interesse e attenzione verso la nostra progettualità ed una rinnovata sensibilità alla crescita dei nostri alunni – sottolinea il dirigente scolastico dell’Omnicomprensivo, Leano Garofoletti – Per noi, questi sono importanti attestati di stima per il nostro lavoro e segnali di fiducia di una società che investe nella sua scuola, consapevole che tali contribuzioni, riversate in manutenzione laboratori, acquisti di dotazioni e attività di promozione, hanno delle ricadute sugli studenti del nostro tessuto sociale. Quando scuola e territorio lavorano in unità d’intenti, ci sono tutte le premesse per favorire il successo formativo degli studenti che sono, sempre, fulcro del nostro lavoro.”