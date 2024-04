Fofi ci ripensa: appoggerà Vitali. Forza Italia: “Pronti per conquistare la città”

A quattro giorni dalle dichiarazioni di Erminio Fofi che paventavano una frattura nella coalizione di centro-destra di Gualdo Tadino all’indomani delle elezioni primarie, arriva oggi il comunicato a firma del coordinamento comunale di Forza Italia che rimette tutti i pezzi al loro posto e si dichiara pronto a sostenere la candidata sindaca Simona Vitali per “il successo elettoriale di un centro destra che ha il compito di interrompere questa lunga e buia stagione amministrata dalla sinistra“.

Forza Italia nella nota stampa esprime innanzitutto le proprie congratulazioni alla vincitrice delle primarie dello scorso 7 aprile. “Un esito che ha lasciato sicuramente l’amaro in bocca – si legge – considerando lo scarto minimo di quattro voti con cui il proprio candidato Erminio Fofi è arrivato al fotofinish al termine di una giornata lunga, intensa ed entusiasmante“.

“La giornata del 7 aprile è stato un vero e proprio bagno di folla – dicono dal coordinamento gualdese – a riprova della bontà della scelta, avanzata proprio dal nostro partito, sulla necessità di cimentarsi nello scenario delle primarie, sicuramente anomalo per le forze di centro destra. La grande partecipazione che i cittadini hanno decretato sono il segno tangibile che la nostra visione di addivenire ad una candidatura unica era giusta. A testimonianza che questa prova di democrazia ha sollecitato la sensibilità e la voglia di cambiamento di una larga fetta della cittadinanza gualdese“.

Forza Italia ringrazia il proprio candidato, Erminio Fofi, “capace, in pochissimi giorni, di attirare su di sé un grande consenso, grazie alle sue doti e alle sue indubbie qualità, affiancato dal solito grande lavoro di squadra che l’intero direttivo, i tesserati e i simpatizzanti del nostro partito hanno riversato con la consueta passione e dedizione“.

“Partendo da questo assunto, Forza Italia, con il consueto senso di responsabilità e serietà che da sempre contraddistingue il proprio operato, si attiene senza remore alle regole del gioco. Non potremmo di certo esimerci dal contribuire a dipingere una nuova visione di sviluppo per la Città che amiamo visceralmente“.

Forza Italia è quindi pronta a fare la propria parte, sedendo in un confronto programmatico “serio e responsabile, in maniera serrata ma al tempo stesso puntuale, per definire quei punti programmatici che dovranno caratterizzare e qualificare la proposta della coalizione nei confronti della città. La nostra delegazione, unita al contributo imprescindibile di colui che avevamo immaginato alla guida della città Erminio Fofi, si immergerà in questa fase di confronto programmatico e politico con il candidato sindaco Simona Vitali. A lei il compito di costruire e forgiare la coalizione in vista delle amministrative di giugno, a noi il compito di contribuire in maniera significativa, stante il consenso di cui siamo espressione come confermato anche dal passaggio delle primarie, al successo elettorale di un centro destra che ha il compito di interrompere questa lunga e buia stagione amministrata dalla sinistra.”