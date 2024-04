Fofi: “Mi dissocio dal titolo di Gualdo News. Sarà Forza Italia a condurre la trattativa, non io”

Erminio Fofi, con un post sulla sua pagina Facebook ufficiale “Erminio Fofi sindaco” ha voluto dissociarsi dal titolo che la nostra redazione ha voluto dare al comunicato stampa di Forza Italia, forza politica che lo ha appoggiato alle recenti primarie.

“Mi dissocio totalmente dal titolo di questo articolo – scrive Fofi – che strumentalizza il mio nome e non rispecchia la realtà dei fatti. Sarà Forza Italia a condurre le trattative con il candidato sindaco Simona Vitali per i punti del programma all’esito delle quali farò le opportune valutazioni. Pertanto, allo stato attuale, la mia posizione non cambia“.

Premettiamo che nel nostro titolo non vi è nulla di strumentale e falso, come ha scritto Fofi, ma soltanto cronaca in quanto, quattro giorni fa Fofi aveva scritto di non volersi sedere al tavolo programmatico al perdurare di certe situazioni e oggi, secondo il comunicato di Forza Italia, questo tavolo invece si farà. Di fatto c’è quindi un cambiamento di intenzione. Se poi questa intenzione è solo frutto del partito o anche dello stesso Erminio Fofi, a questo punto non lo sappiamo, o perlomeno siamo un po’ confusi. Secondo il post di Fofi sembrerebbe la prima ipotesi.

Ad onor del vero Forza Italia ha scritto anche di “volersi attenere alle regole del gioco” delle primarie e quella principale, di regola, è che chi perde appoggia chi vince. Perlomeno quasi sempre. E, hanno aggiunto i forzisti, “la nostra delegazione, unita al contributo imprescindibile di colui che avevamo immaginato alla guida della città Erminio Fofi, si immergerà in questa fase di confronto programmatico e politico con il candidato sindaco Simona Vitali. A lei il compito di costruire e forgiare la coalizione in vista delle amministrative di giugno, a noi il compito di contribuire in maniera significativa“.