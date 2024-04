Inaugurata la sede della Croce Rossa di Gualdo Tadino

Nel pomeriggio di sabato 13 aprile è stata inaugurata la nuova sede del Comitato di Croce Rossa Italiana di Gualdo Tadino, situata in via Flaminia nella Zona Industriale Sud.

Al taglio del nastro erano presenti il presidente regionale della Cri, Paolo Scura, il sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti e il presidente del Comitato Roberto Gelosia.

A festeggiare questo momento hanno preso parte anche i numerosi volontari del Comitato e i componenti del gruppo teatrale “Abili Speciali”. La sede è operativa da diverso tempo, anche se ancora mancava l’ufficialità.

“Un ringraziamento va anche a tutti i volontari, che hanno contribuito a rendere speciale questo giorno, lavorando affinché tutto fosse pronto nel miglior modo possibile, perché in fondo questa sarà il nostro nuovo nido, come lo sarà per tutti quelli che ne avranno bisogno, un punto di riferimento importante per la comunità che oggi più che mai ci fa capire quanto possa essere importante mettere un po’ del nostro tempo a disposizione dell’altro. Infine grazie a tutti coloro che hanno preso parte semplicemente per esserci, perché sanno qual é il nostro operato, e quelli che possono essere anche i nostri sacrifici, ma anche tutte le nostre gioie”, ha scritto il Comitato nella propria pagina Facebook.

La Croce Rossa opera a Gualdo Tadino dal 1994. Ha formato centinaia di volontari sui temi del primo soccorso e dell’educazione sanitaria e ogni anno garantisce decine di servizi in molteplici attività su entrambi i territori comunali e non solo. Dal 2013 è attivo il Gruppo Abili Speciali che il Comitato sta portando avanti con entusiasmo e dedizione un progetto teatrale con ragazzi e ragazze diversamente abili, per l’appunto “speciali”.