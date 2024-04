25 Aprile a Gualdo Tadino, il programma delle commemorazioni per il 79° anniversario della Liberazione

Il Comune di Gualdo Tadino ha reso noto il programma delle commemorazioni in occasione del 25 Aprile 2024, 79° anniversario della Liberazione dell’Italia dall’occupazione nazista e dal regime fascista. “Questo è un giorno fondamentale per la storia d’Italia – si legge nel comunicato stampa – e assume un particolare significato ricordare gli eroi che hanno dato la vita per difendere la democrazia e la libertà“.

Alle ore 10.00 partenza del corteo da piazza Martiri della Libertà insieme alla Banda Musicale di Gualdo Tadino, con la presenza del sindaco Massimiliano Presciutti e dell’Amministrazione Comunale, che renderanno omaggio ai caduti con corone e mazzi floreali. Il percorso toccherà i Giardini Pubblici, via Otello Sordi, l’istituto “R. Casimiri” e la scuola “D. Tittarelli” in Viale Don Bosco, per ritornare in Piazza Martiri. Qui verrà depositata una corona d’alloro davanti al monumento ai Caduti e si terrà la lettura della poesia di Piero Calamandrei “Lo avrai, camerata Kesserling…”da parte di Carletto Fiorucci.

Successivamente il corteo proseguirà con la deposizione dei fiori presso il convento dei Frati Cappuccini, il cimitero civico, le frazioni di Palazzo Mancinelli, Vaccara, Torre dei Belli, San Pellegrino, Caprara, Pieve di Compresseto, Grello, Rigali e Boschetto. Nel pomeriggio alle ore 15.30 si terrà un corteo al Cerqueto.