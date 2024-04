Coalizione di centrodestra, Forza Italia fissa i paletti

Nelle tappe di avvicinamento alle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno, il centrodestra di Gualdo Tadino è alla ricerca della quadra dopo la vittoria al fotofinish di Simona Vitali su Erminio Fofi nelle recenti primarie.

Alcuni incontri tra Fratelli d’Italia e Lega, che sostenevano alle primarie la candidatura Vitali, e Forza Italia, a supporto di Fofi, si sono già tenuti e ora il partito del vicepresidente della Regione Roberto Morroni, con una conferenza stampa, ha voluto far conoscere i punti definiti “imprescindibili” su cui dovrà, secondo gli azzurri, poggiare il programma.

A illustrare la linea che Fi porterà al tavolo delle trattative sono stati i due consiglieri comunali Fabio Viventi e Silvia Minelli, insieme a Erminio Fofi, in rappresentanza degli alleati civici, e Daniele Fazi.

Viventi ha detto che “è il momento di fare chiarezza. Abbiamo preso atto dell’esito delle primarie che hanno visto vincitrice Simona Vitali per soli quattro voti, quindi una sostanziale parità. Lo spirito da parte nostra non è mutato: vogliamo costruire un’alternativa solida all’attuale amministrazione comunale, in linea con le nostre battaglie e anche con quanto fatto quando abbiamo amministrato la città.”

Il consigliere comunale ha sottolineato che spetta quindi a Simona Vitali “costruire la coalizione sui temi”.

Per Forza Italia ci sono alcuni punti cruciali che, hanno puntualizzato Viventi e Minelli, sono stati approvati all’unanimità dai sostenitori del partito e dai quali non prescinderà.

In primis un chiarimento definitivo con la Comunanza Agraria. “L’approccio avuto dalla Comunanza (il riferimento è ai numerosi ricorsi presentati contro il rinnovo della concessione a Rocchetta Spa, ndr) non ci soddisfa. C’è necessità di un serrato confronto al termine del quale si possa tirare una linea così da aprire una stagione nuova, ma ci attendiamo un atteggiamento identico da parte dell’ente montano”, ha detto Viventi. E se al termine di questo confronto (è stato dato il tempo di un anno) non si arriverà a una riconciliazione su area della Rocchetta e gestione della montagna, potrebbe essere indetta una consultazione popolare (leggi referendum consultivo) per chiedere l’opinione dei gualdesi sulla Comunanza Agraria Appennino Gualdese.

Un altro punto nodale è proprio il risanamento della Valle del Fonno, sul quale pende un ricorso della Comunanza al Tribunale delle Acque. “Nella convenzione regionale è previsto il progetto di risanamento da parte di Rocchetta che deve essere blindato – ha detto Viventi – L’amministrazione comunale dovrà essere supervisore e allo stesso tempo promotore del progetto.”

Il terzo argomento che Forza Italia ritiene non dovrà essere oggetto di discussione in sede di elaborazione del programma è il piano di valorizzazione dell’ex ospedale Calai, approvato in Regione lo scorso gennaio. “Accanto a questo – ha evidenziato il consigliere comunale – dovranno essere valorizzati anche gli immobili adiacenti di proprietà pubblica, come l’ex Inam e l’ex Icap.”

Fabio Viventi tra i punti focali individuati da Forza Italia ha poi elencato anche la variante al Prg (“si dovranno prendere in considerazione anche proposte di varianti presentati da privati, nel rispetto della normativa vigente”), la salvaguardia delle frazioni, il riuso degli edifici esistenti, le locazioni a canone concordato per i centri storici, la conclusione dei procedimenti avviati riguardo i lavori che stanno interessando gli edifici scolastici e l’implementazione di nuovi indirizzi, una revisione soft della viabilità nel centro storico e la presa in carico da parte di Esa della gestione degli impianti sportivi.

“Abbiamo indetto questa conferenza stampa per far conoscere al nostro elettorato la nostra posizione senza ambiguità su determinati argomenti“, ha concluso Silvia Minelli.