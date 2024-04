Ali d’Angelo: è il giorno del debutto al teatro Lyrick di Assisi

È arrivato il giorno del debutto al teatro Lyrick di Assisi per il musical Ali d’Angelo, presentato per la prima volta lo scorso 15 Gennaio a Gualdo Tadino. L’opera pop ha avuto un successo di pubblico talmente vasto da rendere necessarie quindici repliche a fronte delle quattro inizialmente previste. Finora sono stati oltre 4.000 gli spettatori che hanno visto il musical incentrato sulla storia del Beato Angelo da Casale.

Per la regia di Andrea Fiorentini, Valentina Notari e Lorenzo Evangelisti, Ali d’Angelo ripercorre tutte le fasi dell’incredibile vita del Beato: il periodo da fanciullo nella piccola frazione di Casale, il momento drammatico della morte della madre, il pellegrinaggio verso Santiago di Compostela, la fase da eremita, il miracolo delle ciliegie (cerase) d’inverno e infine la sua morte, accompagnata da campane che suonano senza intervento di mano umana e dalla fioritura del biancospino, miracolosa in Gennaio e che si ripete ancora oggi.

I testi sono originali, di Andrea Fiorentini e Lorenzo Evangelisti, così come le musiche, composte con la collaborazione di Giampaolo Cavalieri e Lucia Mancini. Nutrito il corpo di ballo coordinato da Lorena Cerreti. Le scenografie sono di Monica Cappelletti, luci e audio di Wall Service.

Lo spettacolo che andrà in scena stasera venerdì 26 Aprile al Lyrick, oltre ad avere nuove scenografie, sarà ampliato con nuove scene e musiche rispetto a quello che hanno potuto vedere gli spettatori che hanno affollato i teatri di Gualdo tadino e Gubbio.

È ancora possibile acquistare i biglietti utilizzando il circuito Ticket Italia, ma anche direttamente stasera al botteghino del teatro Lyrick. A Gualdo Tadino, prevendita aperta anche presso la libreria Mondadori (centro commerciale Porta Nova). Il musical è inserito nell’ambito degli eventi organizzati dal Comitato Centenario Beato Angelo in occasione del settimo centenario della morte del patrono di Gualdo Tadino.