Gualdo Tadino: rallenta ma prosegue il calo della popolazione

Nei giorni scorsi l’Istat ha reso noti i dati sull’andamento demografico nel 2023. Si tratta di dati provvisori, ma gli aggiustamenti che ci saranno sicuramente nei prossimi mesi non avranno le dimensioni capaci di invertire quello che è l’andamento generale della popolazione.

Per Gualdo Tadino il 2023 ha confermato l’andamento degli ultimi anni, anche se registra un rallentamento del calo demografico. La discesa dura ormai da circa quindici anni.

Il 2023 ha fatto registrare a Gualdo Tadino 69 nuovi nati, solo un gradino sopra il record negativo del 2021 che si chiuse con 68 nascite. In undici anni le culle si sono più che dimezzate. Sul fronte dei decessi i morti sono stati invece 186, un dato che ritorna sui livelli pre Covid dopo che nel 2021 e 2022 è stata superata la quota di 200.

La popolazione gualdese scende ancora, attestandosi a 14.281 abitanti. Anche in questo caso il calo rallenta, soltanto 47 residenti in meno rispetto all’anno precedente, quando c’era stata una leggera inversione di tendenza. Comunque resta sempre impressionante l’andamento generale della popolazione gualdese: all’appello mancano oltre 1.200 residenti in poco più di dieci anni.

Il calo demografico interessa allo stesso modo in maniera importante, nonostante anche in questo caso la diminuzione rallenti, la popolazione residente in Umbria: nel 2023 si è passati da 856.407 residenti a 854.378. Considerando che nel 2010 gli abitanti in Umbria avevano ampiamente superato i 900.000, in quattordici anni è come se fosse scomparsa una città grande quasi come Foligno.