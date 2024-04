Premiate le alunne dell’Omnicomprensivo di Nocera vincitrici del concorso dedicato a Fulvio Sbarretti

Nel pomeriggio di mercoledì 24 aprile a Bagnara si è svolta la premiazione delle alunne dell’Istituto Omnicomprensivo “Dante Alighieri” di Nocera Umbra vincitrici del concorso “La Costituzione per amica”, premio letterario dedicato a Fulvio Sbarretti organizzato dall’associazione Bagnara Aps nell’ottantesimo anniversario della fucilazione del carabiniere nocerino ad opera dei nazisti.

Nonostante il tempo non proprio clemente, sono state moltissime le persone di ogni età presenti all’evento. Ospiti l’assessore alla cultura del Comune di Nocera Umbra, Elisa Cacciamani, il dirigente scolastico Leano Garofoletti, il capitano della Compagnia Carabinieri di Gubbio Fabio Del Sette, il comandante della Stazione Carabinieri di Nocera, Davide Tenti, la referente Arci di Perugia Arianna Alunni Gaggioli e Pasquale Sbarretti, fratello della medaglia d’oro.

“La storia ci consegna una fotografia nitida degli eventi del passato, fornendo uno strumento di conoscenza, cultura che deve spingere tutti, anche le giovani generazioni alla riflessione – ha detto la presidente dell’associazione Bagnara, Paola Menichini – E’ mantenendo la memoria di quella storia che possiamo evitare che certi errori si ripetano. Siamo qui per contribuire a modo nostro a mantenere viva parte di quella memoria, per ricordarci che l’uomo può essere capace di generare orrore ma altrettanto capace di redimersi, di convivere con identità diverse e di accogliere il prossimo. Oggi lo facciamo parlando alle nuove generazioni, futuri cittadini del mondo”.

Fulvio Sbarretti, un uomo, un carabiniere che ha sacrificato la propria vita per salvare quella di altre persone. Venne fucilato a Fiesole il 12 agosto 1944 dalle truppe nazi-fasciste.

“Per noi era giusto riempire di significato il progetto del concorso letterario per ricordare e rispettare il suo sacrificio e quello di altri. Da qui l’idea della Costituzione italiana, il traguardo più valoroso a cui si è giunti dopo uno dei periodi più bui della nostra storia. La decisione di dedicare questa prima edizione del concorso a una riflessione sull’art. 2 ed in particolare sull’inviolabilità dei diritti e il dovere di solidarietà scaturisce proprio dal gesto di Sbarretti, un gesto grandioso di solidarietà a tutela di inviolabili diritti di tutti. Su questo abbiamo voluto far riflettere gli studenti e le studentesse, stimolandoli a cogliere come il dettato costituzionale incida concretamente nella vita di tutti” ha sottolineato Paola Menichini.

I partecipanti al concorso dovevano creare degli elaborati di diversa tipologia a seconda dell’ordine di scuola: per la primaria una fiaba, per la secondaria di primo grado un testo narrativo, mentre la secondaria di secondo grado un testo riflessivo.

I lavori sono stati valutati da una giuria composta dalla professoressa Cristina Costantini, docente di Diritto privato comparato presso l’Università degli Studi di Perugia, dalla professoressa Paola Nicolini, docente di Psicologia dello sviluppo e dell’educazione presso l’Università di Macerata, e dal giornalista Rai Dario Tomassini.

Il premio per ogni categoria consisteva in una somma in denaro di 250 euro, di cui 200 corrisposte alla ragazza e 50 alla scuola di appartenenza.

Vincitrici del concorso, premiate dal giornalista Tomassini, sono state come lavoro di gruppo Elena Vinciarelli, Emma Grilli e Ginevra Giovannini della scuola primaria di Nocera; per la secondaria di primo grado Linda Moretti classe 1°B mentre per la secondaria di secondo grado Gaia Pieretti della classe 1°A. Insieme alla somma in denaro è stato consegnato a ognuna di loro un attestato di partecipazione.

E’ stato consegnato dal maresciallo Pasquale Sbarretti il premio speciale “Vivi la Costituzione” alle alunne della scuola primaria di Gaifana Giada Sollevanti e Emma Passeri. Infine due alunne della scuola primaria di Casebasse, Angelica e Margherita, hanno consegnato alla presidente dell’associazione un libricino che raccoglie i testi prodotti dalla classe quarta e quinta del plesso, chiedendo che venga depositato nella biblioteca “Bruno Buriani” di Bagnara.