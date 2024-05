Davide Pasquarelli e Sara Candia i giovani priori di Porta San Facondino per il Palio di Primavera

Saranno Davide Pasquarelli e Sara Candia i priori di Porta San Facondino in occasione del Palio di Primavera del prossimo 31 maggio e 1-2 giugno.

I due neo priori che rappresenteranno i colori gialloverdi in occasione del Palio dedicato ai più giovani sono stati ufficializzati presso la taverna di via Nucci dai priori Luca Fiorucci e Maria Cristina Cocchi, dopo il rinvio della giornata gialloverde causa maltempo.

“Grazie di aver creduto in noi per ricoprire questo importante ruolo. Cercheremo di assolverlo al meglio delle nostre possibilità e perché no…speriamo di riportare una vittoria che al Palio di Primavera manca da tanti anni. Sarà una bella esperienza”, hanno dichiarato i due neo priori visibilmente emozionati e circondati dall’affetto della Porta gialloverde.

In taverna anche un passaggio di consegne tra i priori dello scorso anno Francesco Lovelli e Marta Passeri e i due neo priori, con la presenza anche di altri loro predecessori.

“Siamo orgogliosi, contenti ed emozionati nel presentare i due priori – hanno sottolineato i priori Luca Fiorucci e Maria Cristina Cocchi – Abbiamo incontrato i due giovani priori e li abbiamo trovati carichi e vogliosi di partecipare al Palio di Primavera. Li ringraziamo per la loro disponibilità. Essere Priori e un onore e una responsabilità, si rappresenta la propria Porta e in loro abbiamo visto tanta voglia di fare. Ringraziamo Francesco Lovelli e Marta Passeri per la loro disponibilità dello scorso anno. Ora tocca a Davide e Sara portare in alto i colori gialloverdi”.

Intanto continua l’attività dei giovani portaioli, sia nel preparare le gare del palio, sia per quanto riguarda gli aspetti del corteo storico. Il tutto in una splendida cornice gialloverde che vede tanti giovani impegnati in queste attività.

“A Davide, a Sara, ai giovani giocolieri e a tutti i giovani portaioli va il nostro più grande in bocca al lupo per l’entusiasmante mese che li attende”, concludono dal comitato gialloverde.

Prima iniziativa che vedrà impegnati i giovani priori Pasquarelli e Candia sarà la Giornata gialloverde di sabato 4 maggio.

Infatti, rinviata a causa del maltempo, l’evento dedicato ai più piccoli sarà recuperato sabato prossimo a partire dalle 15 presso la scuderia delle Valciglie.

Iniziativa rivolta ai giovani e giovanissimi che vengono invitati a trascorre un pomeriggio cimentandosi con il tiro con l’arco, quello con la fionda o in groppa ai somari, che normalmente vengono utilizzati per il Palio di Primavera.

In tutto questo saranno accompagnatati dai giocolieri che normalmente disputano i Giochi de le Porte. Il tutto sotto gli occhi attenti dei più grandi, a iniziare dai priori Luca Fiorucci e Maria Cristina Cocchi, ma anche dei giovani priore Davide Pasquarelli e Sara Candia.

Intanto Porta di San Facondino ha organizzato per venerdì 3 maggio alle 18 presso la Padel Arena di Gualdo Tadino (stabilimenti Flea) la seconda edizione del torneo San Facondino di padel. Una serata, a partire dalle 18, aperto a tutti “solo con il desiderio di divertirsi e giocare”.