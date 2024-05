La scelta ecologica del “Sigismondi” di Nocera: a Roma in treno e visita a piedi

“Roma città fortunata, invincibile e eterna”, così Tito Livio presentava la capitale in una delle sue opere più famose.

Roma, con il suo smisurato patrimonio storico-artistico, sede delle istituzioni politico-amministrative del nostro Paese, è stata scelta come meta delle classi prime e seconde del Liceo delle Scienze umane e dell’I.T.I. di Nocera Umbra in quanto, viene specificato, “totalmente in linea con la programmazione curriculare“

Quest’anno però l’Istituto Superiore Sigismondi ha voluto aggiungere un qualcosa in più, cioè stimolare la riflessione sugli effetti che un viaggio può avere sull’ambiente che ci circonda.

Da anni il “Sigismondi” promuove, in linea con le direttive del MIUR e con gli obiettivi dell’Agenda 2030, l’educazione allo sviluppo sostenibile per crescere generazioni responsabili e critiche, portatrici di un nuovo stile di vita. Queste motivazioni hanno portato la scuola a scegliere il treno come mezzo di trasporto, in alternativa all’autobus privato, spesso considerato il mezzo più comodo e utile alla gestione delle classi.

Alunni ed insegnanti si così sono ritrovati martedì 30 aprile alle 6.30 alla stazione di Nocera Umbra per poi scendere a Roma Termini alle 8:55. Rigorosamente a piedi, hanno attraversato il cuore della capitale, dal Colosseo, per via dei Fori Imperiali fino a Piazza di Spagna e Piazza Navona, godendo delle bellezze della città e visitando i palazzi delle istituzioni.

Tra l’altro proprio lo scorso mese di aprile il sito GuruWalk, una comunità di guide locali che offrono tour a piedi, ha piazzato Roma al primo posto in una speciale classifica che comprende le cento migliori città del mondo da esplorare a piedi.

Alle 20.45 il rientro del gruppo a Nocera Umbra.