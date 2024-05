“Spring.Edu-Fest”, ecco il programma del primo festival per i giovani della Fascia appenninica

E’ stata lanciata venerdì 3 maggio la prima edizione dello Spring.Edu-Fest, il festival dell’educazione rivolto ai giovani e ai giovanissimi della Fascia appenninica.

L’intero mese di maggio i comuni di Gualdo Tadino, Nocera Umbra, Fossato di Vico, Sigillo, Costacciaro e Scheggia e Pascelupo saranno interessati da numerose manifestazioni sportive, musicali, scientifiche, educative e di semplice divertimento riservate non solo a giovani e giovanissimi ma anche a tutti coloro che hanno a cuore la loro formazione.

Il festival rientra nell’ambito del Progetto P-Tree, finanziato dall’impresa sociale “Con i Bambini” e che vede come capofila l’associazione di promozione sociale “Educare alla Vita buona” e una cordata di numerose associazioni del terzo settore, istituti scolastici, facoltà universitarie e i sei Comuni della Fascia appenninica.

L’illustrazione del ricco programma si è tenuta nella sala conferenze del Polo Territoriale di Eccellenza Educativa, divenuta il fulcro dei locali ristrutturati grazie a bandi vinti da Educare alla Vita Buona, che vi ha anche impiegato risorse proprie e il lavoro di numerosi volontari, permettendo di essere oggi importantissimi per l’esercizio di attività a favore dei più giovani.

Dopo i saluti del vicepresidente di Educare alla Vita Buona Marco Bisciaio, le iniziative sono state presentate nel dettaglio da Giovanni Carlotti, responsabile del progetto P-Tree e Roberta Rosati della cooperativa FARE, uno dei partner della cordata.

Presenti anche insegnanti, educatori, allenatori, responsabili di diverse associazioni gualdesi e della Fascia appenninica, e tutti i tre i candidati a sindaco di Gualdo Tadino alle prossime elezioni comunali, uno dei quali sarà quello che porterà avanti con la propria amministrazione la collaborazione con Educare alla Vita Buona, associazione ormai giunta al quarto progetto e che vale la pena – come hanno sottolineato sia Carlotti che Rosati – che continui a produrre anche in futuro buoni risultati e ad attrarre risorse in favore della comunità.

E’ stato infatti evidenziato che il territorio, grazie a questi progetti, ha imparato che l’educazione dei più giovani è una questione che non va delegata ma va costruita insieme, dando ciascuno il proprio fondamentale contributo.

Questa iniziativa, che si inserisce nel percorso di messa a punto dei patti educativi territoriali, ha preso le mosse proprio dal Festival dello scorso autunno, l’October.Edu-Fest, e vuole costituire il primo passo verso la realizzazione dal basso, tramite la cooperazione degli enti educativi del territorio, di una “comunità educante”, sintetizzando il modello tradizionale educativo delle piccole realtà territoriali e periferiche con la vivacità e gli stimoli di territori ben più grandi.

Lo Spring.Edu-Fest 2024 avrà un ricco carniere di eventi di carattere ambientalista, artistico, e soprattutto musicale, scientifico e ricreativo che avranno luogo a Gualdo Tadino, Nocera Umbra, Sigillo e Costacciaro.

Il programma

Sabato 4 maggio, all’Auditorium “Cottoni” di Nocera Umbra, lo spettacolo “Missione Perugino”, realizzato dalla Compagnia Arte&Dintorni di Gualdo Tadino, uno show interattivo sulla bottega del pittore rinascimentale, in cui fatti storici si mescolano a magia e colpi di scena, rivolto a bambini e ragazzi di scuola primaria e secondaria.

Martedì 7 maggio, alla Sala San Marco di Costacciaro, alle ore 9,30, ci sarà “Il nostro amico bosco”, una lezione interattiva da parte dell’agronomo forestale Mauro Frattegiani sulla silvicoltura e le tecniche tradizionali di sfruttamento del bosco, realizzata in collaborazione con l’Università degli Uomini originari di Costacciaro e il Comune di Costacciaro che, poi, guiderà i ragazzi che interverranno alla scoperta del nuovo allestimento del Museo del Carsismo di Costacciaro.

Nel pomeriggio del 7 maggio, alle 17 al Teatro Don Bosco di Gualdo Tadino, si terrà “Poesia e Musica”, un incontro dei ragazzi dell’Istituto “Casimiri” con il celebre autore e produttore discografico Mogol.

Sabato 11 maggio, alle ore 9, a Gualdo Tadino, “Memorial Vincenzo Pennoni”, organizzato dall’associazione Correreaperdifiato, Istituti Scolastici e Comune di Gualdo Tadino, manifestazione per raccolta fondi per il Centro Regionale Umbro per la Fibrosi Cistica di cui si celebra il trentennale. Con la partecipazione del Coro dell’Istituto Comprensivo di Gualdo Tadino.

Sempre l’11 maggio alle 10, presso l’Auditorium del Comune di Sigillo, “Matteo da Gualdo nel Metaverso”, sperimentazioni di arte digitale, metaverso e intelligenza artificiale. A cura di Crea Digitale con il contributo di Lions Club Gualdo Tadino.

Martedì 14 maggio, alle ore 10, presso il Teatro Don Bosco di Gualdo Tadino con “16:9” Videoteatro per bambini e non solo, prodotto e messo in scena da Fontemaggiore Centro di Produzione, scritto e diretto da Davide Calvaresi. Con Davide Calvaresi.

Giovedì 16 maggio, alle ore 9, a Costacciaro, seconda puntata de “Il nostro amico bosco”, passeggiata per i boschi del monte Cucco, a partire da Pian delle Macinare, guidata dall’agronomo forestale Mauro Frattegiani.

Sabato 18 maggio, a partire dalle ore 10, a Gualdo Tadino, nella sala conferenze del Polo Territoriale la terza edizione della “Palestra dell’artigianato digitale” con esposizione progetti delle scuole della Fascia appenninica e, alle ore 11, presso il Teatro Don Bosco, convegno di approfondimento sull’impatto delle tecnologie digitali e dell’intelligenza artificiale sulla società, a cura di Gualdo Digitale e indirizzato soprattutto agli studenti delle scuole secondarie.

Sempre il 18 maggio, alle ore 15, presso la sede del Polo Territoriale, workshop di approfondimento sui risultati del progetto relativo alle discipline STEM nella fascia appenninica, a cura di Università degli Studi di Perugia e riservato agli studenti delle scuole secondarie.

Domenica 19 maggio, alle ore 21, presso la sala convegni del Polo Territoriale prenderà il via la kermesse musicale “MusicaGiovane”, giunta alla sua quinta edizione, organizzata dall’Accademia dei Romiti e finalizzata ad offrire a giovani e giovanissimi musicisti un palcoscenico su cui esibirsi.

Si comincia domenica 19, alle 21, con il pianista sedicenne gualdese Marco Gioia; si prosegue lunedì 20, alle 21, con il coro dell’I.C. Gualdo Tadino, martedì 21, alle 21, con un trio musicale composto dal pianista forlivese Nicolò Giuliano Tuccia, dal violinista Giulio Mennitti e dalla violoncellista Viola Valsecchi, entrambi di Trento; mercoledì 22, alle 21, con il laboratorio musicale del “Casimiri” e dell’IC Gualdo Tadino; giovedì 23, alle 21, ospiti internazionali con la pianista lituana Indrė Zinkevičiūtė, la pianista assisiate Gaia Patasce e il pianista statunitense Ian Cannon; venerdì 24, alle 21, con il duo pianoforte-violino dei fratelli Davide ed Emanuele De Luca; sabato 25, alle ore 17,30, con il saggio della scuola di musica di Gualdo Tadino e l’esibizione del coro “Cicognola” di Nocera Umbra; domenica 26, alle ore 17,30, con uno spettacolo di giovanissimi musicisti e cameristi di Arezzo; lunedì 27, alle ore 21, con l’esibizione dei cori dell’I.C. di Sigillo e dell’Istituto “Bambin Gesù” di Gualdo Tadino e si chiude martedì 28 con il grande spettacolo dei giovani talenti musicali gualdesi curato dal maestro Angelo Arnesano, direttore della Banda musicale Città di Gualdo Tadino.

Durante tutti gli spettacoli, verranno raccolte offerte per la realizzazione di un centro salute presso la città di Butembo, in Congo.

Nel frattempo, si terranno anche eventi di tipo sportivo:

Lunedì 20 maggio alle ore 9,30 a Gualdo Tadino, presso il Velodromo “Adolfo Leoni”, “Sport sì grazie!”, manifestazione sportiva animata da ASD Tarsina, con ragazzi disabili da tutta l’Umbria e studenti gualdesi di quarta e quinta primaria.

Dal 20 al 26 maggio a Nocera Umbra, presso gli impianti sportivi di Nocera scalo si terrà il Torneo di calcetto per bambini (categoria Primi Calci) a cura di Pro Loco Ce.cu.ris.

Martedì 21 maggio, sempre a Nocera Umbra, presso il Parco dei Frati, “Alla scoperta dei giochi tradizionali”, dimostrazione di giochi storici e tradizionali in collaborazione con FIGEST, realizzato per gli studenti delle scuole primarie dell’I.O. Nocera Umbra.

Mercoledì 22 e giovedì 23 maggio si terrà l’evento più rappresentativo, che incarna lo spirito di questa iniziativa, quando avrà luogo una sorta di staffetta di alcune classi di studenti che percorreranno a piedi l’antica via Flaminia, da Nocera Umbra a Scheggia, per uno scambio di testimone tra i tre Istituti Comprensivi di Nocera Umbra, Gualdo Tadino e Sigillo.

Giovedì 23 maggio, alle ore 9,30, presso l’agriturismo Villa Dama di Sigillo, visita alla fattoria nell’ambito del progetto “Rispettiamoci” a cura di Avis Sigillo, promosso per gli studenti dell’I.C. Sigillo.

Venerdì 24 maggio, a Sigillo, presso l’Audutorium Comunale, Laboratorio “Atelier Naturale” per ragazzi dai 6 ai 12 anni realizzato a cura di “Il Sicomoro Cooperativa Sociale”.

Venerdì 28 maggio, alle ore 10, a Nocera Umbra, presso l’aula magna dell’Istituto Onnicomprensivo, seminario sulle biotecnologie, incontro promosso dall’Università di Perugia nell’ambito del progetto “Vitality”, polo di ricerca.

Lunedì 31 maggio, presso la stadio comunale di Sigillo, alle ore 9, i “Giochi della Gioventù”, competizione sportiva amichevole nell’ambito del progetto “Rispettiamoci” a cura di Avis Sigillo, riservato agli studenti dell’I.C. Sigillo,

Martedì 1 giugno, presso il centro storico di Nocera Umbra, i Mercatini, street food e giochi per bambini e gonfiabili nell’ambito della Fiera dell’Appennino.

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero.

Possibile la consultazione completa del programma nel sito di Educare alla Vita Buona (www.educareallavitabuona.it).