Alcide Casini nuovo presidente di Fondazione Perugia

È Alcide Casini il nuovo presidente di Fondazione Perugia.

L’elezione nel pomeriggio di oggi, martedì 7 maggio 2024, da parte dei venti membri del nuovo Comitato di Indirizzo dell’ente filantropico, designati nel mese di marzo dall’assemblea dei soci e da enti e ordini professionali. Il commercialista succede a Cristina Colaiacovo, in scadenza di mandato, e resterà in carica per quattro anni. Sarà lui, nei prossimi giorni, a proporre al Comitato i nomi del nuovo consiglio di amministrazione.

Nato a Spello nel 1940, laureato in Economia e Commercio, Casini ha alle spalle una lunga attività professionale. È stato consulente di numerose aziende su problematiche di natura tributaria, commerciale, contabile e finanziaria, oltre che sindaco, revisore dei conti e consigliere di amministrazione di varie società umbre. Negli ultimi quattro anni è stato componente del Comitato di Indirizzo di Fondazione Perugia.

“Per me sarà un grande privilegio guidare un ente di tale importanza per il nostro territorio – ha commentato Alcide Casini – Desidero esprimere la mia sincera gratitudine nei confronti del mio predecessore, Cristina Colaiacovo, per la sua dedizione nel portare avanti la missione della Fondazione, avvicinandola sempre di più al territorio e alle sue esigenze, per di più in un contesto di grande incertezza. Il suo impegno, come quello di tutti gli organi, ha posto le basi per la nostra attività futura. Continueremo a lavorare per sostenere progetti e iniziative che favoriscano lo sviluppo sociale, culturale ed economico della nostra comunità, sempre nel segno della sostenibilità e restando fedeli ai valori fondamentali di integrità, trasparenza, responsabilità e interesse pubblico. Sono pronto ad affrontare questa nuova sfida con determinazione e passione, spinto dalla visione di un futuro migliore per tutti”.

La presidente uscente Cristina Colaiacovo ha espresso la sua soddisfazione per la nomina: “Il dottor Casini è una persona dalle elevate qualità umane e professionali e saprà ben guidare Fondazione Perugia all’insegna della continuità”.