Fossato di Vico si immerge nel medioevo con la Festa degli Statuti

Da venerdì 10 a domenica 12 maggio Fossato di Vico si appresta a vivere la 27esima edizione della Festa degli Statuti, grazie alla quale ci si potrà immergere nell’atmosfera affascinante del medioevo.

La prima edizione risale al 1996, per celebrare anche in questo modo il Millenario della prima notizia (996) pervenuta sul castello alto-medievale di Fossato. Gli Statuti rappresentano la codificazione scritta di usi, consuetudini e vecchie norme tramandate e aggiornate, per l’ordinamento del vivere civile all’interno della comunità. Nella copia cartacea si può inoltre leggere che la loro pubblicazione avvenne il 13 maggio 1386, in “Logia habitationis” del Vicario di Fossato. Gli Statuti di Fossato sopravvissero fino all’epoca napoleonica, superando anche il periodo della sottomissione allo Stato Pontificio avvenuta nel 1540.

La festa nasce successivamente allo studio dei testi e alla pubblicazione del libro “Gli Statuti medievali di Fossato ed annesse Riformanze” del professor Luigi Galassi. All’interno di questo volume sono ricomprese tutte le 265 rubriche e le annesse riformanze o aggiornamenti. Durante i tre giorni di Festa si rievoca la vita nel 1386 e si celebra la “Publicatio Statutorum”, cioè la pubblicazione degli Statuti di Fossato, i quali sono tra i più antichi dell’Umbria e i più antichi di tutto l’Appennino Umbro–Marchigiano.

L’intero territorio comunale viene diviso in quattro parti, cioè in quattro Porte, che prendono il nome delle quattro entrate al centro storico di Fossato: Porta Portella, Porta del Castello, Porta Nova e Porta del Serrone. Queste quattro Porte si contendono il Palio della Festa degli Statuti, dipinto da artisti locali. Le prove si basano sulla gara del tiro con l’arco storico, la gara della “Ciurumella” e il punteggio dato dai giudici in base all’attinenza storica dei mestieri medievali che vengono rappresentati il sabato e la domenica pomeriggio, del corteo storico del sabato sera e delle taverne.

Il centro storico viene completamente trasformato, eliminando o nascondendo qualsiasi manufatto moderno. Vie, piazze e taverne si vestono a festa, diventando i luoghi caratteristici dove il visitatore cammina letteralmente nel Medioevo, ne respira gli odori, ne sente le voci e può vedere direttamente come poteva essere quel lontano passato.

L’atmosfera sarà unica, tra sfide, ricostruzioni di antichi mestieri e cortei che culmineranno con l’assegnazione del Palio.

IL PROGRAMMA

Venerdì 10 maggio

Ore 19:00 Cena medievale (Ex Carceri)

Ore 21:00 Arenga (Piazza San Sebastiano)

Ore 21:45 Gara di tiro con l’arco (Lastrico solare)

Ore 22:30 Focaraccio (Piazza Umberto I)

A seguire spettacolo dei Tamburini di Fossato di Vico e apertura taverne

Sabato 11 maggio

Ore 16:00 – 18:30 Rievocazione antichi mestieri e scene di vita nel Medioevo

Spettacoli itineranti degli Acrobati del Borgo, della Compagnie dal Barbecocul e delle Muse del Diavolo

Area didattica militare cavalleresca e banchi didattici a cura di Accademia Medioevo (Piazza Umberto I)

Area di giochi medievali allestita e curata da Accademia Medioevo (Piazza Garibaldi)

Ore 19:00 Cena medievale (Ex Carceri)

Ore 21:30 Corteo storico

Al termine del corteo spettacolo “Babele” in Piazza San Sebastiano a cura degli Acrobati del Borgo e a seguire spettacoli itineranti a cura della Compagnie dal Barbecocul e delle Muse del Diavolo

Domenica 12 maggio

Ore 11:15 Santa messa e laudi medievali a cura della Corale Santa Cecilia di Fossato di Vico (Chiesa San Pietro)

Ore 12:30 Pranzo medievale del Portaiolo su prenotazione (Via Simone Calandrini)

Ore 16:00 – 18:00 Rievocazione antichi mestieri e scene di vita nel Medioevo

Spettacoli itineranti degli Acrobati del Borgo, della Compagnie dal Barbecocul e delle Muse del Diavolo

Area didattica militare cavalleresca e banchi didattici a cura di Accademia Medioevo (Piazza Umberto I)

Area di giochi medievali allestita e curata da Accademia Medioevo (Piazza Garibaldi)

Ore 18:00 Esibizione Balestrieri Waldum (Lastrico Solare)

Ore 18:30 Gara della Ciurumella (Giardini di San Benedetto)

Ore 19:00 Cena Medievale (Ex Carceri)

Ore 21:00 Spettacolo dei Tamburini di Fossato di Vico (Piazza San Sebastiano)

Ore 21:30 Publicatio Statutorum e assegnazione del Palio realizzato dall’artista sigillana Rita Bellucci (Piazza San Sebastiano)

Nei giorni di sabato e domenica sarà operativo un servizio navetta gratuito per raggiungere il centro storico con i seguenti orari:

Sabato dalle 15:30 alle 1

Domenica dalle 14 alle 22:30

Partenza presso Piazzale Bar Ever Green e, su chiamata, dal Piazzale della Stazione