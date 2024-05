Fibrosi Cistica e Alto Chiascio: convegno a Gualdo Tadino per i 30 anni di attività del Centro

Due giorni per celebrare i i trenta anni del Centro Fibrosi Cistica, attualmente ubicato presso l’ospedale di Branca, e l’importante ruolo nella cura e nella presa in carico dei pazienti umbri affetti da questa patologia.

Nato inizialmente negli anni Ottanta presso l’ospedale “Calai” di Gualdo Tadino grazie all’intuito del dottor Vincenzo Pennoni per poi diventare Centro Regionale negli anni Novanta, dal 4 luglio 2018, una volta separato dalla pediatria seppur adiacente ad essa, è diventato un nuovo reparto dotato di propri ambulatori e spazi per la diagnostica.

La sede del Centro inizialmente è stata dotata di due ambulatori, uno per bambini e uno per adulti, una segreteria, una palestra con laboratorio di funzionalità respiratoria, un laboratorio per la diagnostica e per il test del sudore, una sala d’attesa. Presenti anche due camere di degenza per i pazienti con fibrosi cistica, presi in carico dai medici della Pediatria quando ricoverati. Nel corso di questi sei anni sono state numerose le donazioni di arredi e strumenti effettuate in favore del Centro da parte di associazioni del territorio, che hanno integrato il reparto.

Il Centro svolge attività di prevenzione, diagnosi precoce, cura e riabilitazione delle persone affette da questa patologia, con presa in carico totale, assistenza domiciliare e approccio multidisciplinare. La struttura fa parte dell’unità operativa di Pediatria Area Nord e, oltre alla fibrosi cistica, vengono seguite anche patologie polmonari croniche complesse.

Venerdì 10 maggio al Teatro Don Bosco a Gualdo Tadino è in programma un convegno dal titolo “Fibrosi Cistica e Alto Chiascio: trent’anni tra storia, attualità e prospettive future. Il ruolo delle Associazioni”, organizzato con il patrocinio di Lions Club Gualdo Tadino, Usl Umbria 1, Comune di Gualdo Tadino, Lega Italiana Fibrosi Cistica. Referente scientifico del convegno, suddiviso in due sessioni, è Guido Pennoni, direttore del Dipartimento Materno Infantile dell’Usl Umbria 1

Sabato 11 maggio, alle ore 9, a Gualdo Tadino, torna il “Memorial Vincenzo Pennoni”, organizzato da associazione Correreaperdifiato, istituti scolastici e Comune di Gualdo Tadino, con la partecipazione del Coro dell’Istituto Comprensivo di Gualdo Tadino.

PROGRAMMA DEL CONVEGNO:

Ore 16:00 Introduzione

Alfredo Villa, presidente Lions Club Gualdo Tadino; Angelo Bava, presidente LIFC Umbria

Ore 16.15 Saluto delle autorità

1^ Sessione: La Fibrosi Cistica e il Centro di Branca

Moderatori Guido Pennoni e Teresa Tedesco

16:30 Proiezione del video ‘Il Centro Fibrosi Cistica compie 30 anni’

16:40 Tavola Rotonda ‘La storia del Centro nei ricordi degli operatori’

Luciana Migliozzi, Angelo Cosimi, Giuseppe Castellucci, Corrado Rossetti, Valeria Mencarini

17:10 ‘La malattia in pillole’

Vera Dominijanni

17:30 ‘Il Centro di Branca tra presente e futuro’

Nicola Palladino

17:50 Discussione

2^ Sessione: Le Associazioni a sostegno della salute

Moderatori Nicola Palladino e Alfredo Villa

18:10 ‘Una vita con la malattia e per la solidarietà’

Fabiola Pecci e Daniele Comodi (Correre a Perdifiato)

18:25 ‘Lions e Rotary nel mondo e a casa propria’

Ugo Minelli (Lions CLub Gubbio), Manuele Pompei (Rotary Club Gualdo Tadino)

18:40 Tavola Rotonda ‘Chi siamo e cosa facciamo’

Luca Scassellati e Stefano Petrini (A.S. Gualdo Casacastalda), Erika Sannipoli e Mauro Barbacci (Il Magico Mondo di Melania), Ubaldo Cecilioni (La carica dei 104), Paola Biagiotti (Gruppo Teatrale Fuori Gioco)

19:00 La Fondazione Perugia

Cristina Colaiacovo

19:15 Il Comitato per la Vita Daniele Chianelli: un modello per tutti

Franco Chianelli