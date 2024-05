Gualdo Tadino, il centrodestra si compatta e lancia la presentazione della lista alla Rocca Flea

Conferenza stampa congiunta del centrodestra di Gualdo Tadino che correrà compatto a sostegno della candidata Simona Vitali.

Presenti, oltre alla stessa Vitali, il coordinatore locale di Forza Italia Fabio Viventi, consigliere comunale uscente che sarà capolista, insieme ai due vice Silvia Minelli e Gianni Frillici, Alessia Raponi, consigliere comunale uscente e referente gualdese della Lega, e Cinzia Natalini, presidente del circolo gualdese di Fratelli d’Italia.

Assenti i due competitor di Simona Vitali alle recenti primarie del centrodestra: Erminio Fofi e Gianluca Pennoni. Riguardo alla presenza di Fofi nella lista a sostegno di Vitali, Silvia Minelli ha risposto che è un civico e rimane un riferimento, rimandando la risposta al quesito alla presentazione della lista che si terrà sabato prossimo alle 17 nel cortile della Rocca Flea. L’indizio di Fabio Viventi capolista lascia però supporre che l’ex vicesindaco della giunta Morroni potrebbe non essere della contesa.

L’altra anticipazione riguarda la lista che sarà divisa equamente tra rappresentanti di Forza Italia da una parte e di Fratelli d’Italia e Lega dall’altra, in base all’esito delle recenti primarie dove si era registrata una sostanziale parità.

“Sono orgogliosa di avere tutto il centrodestra unito, composto da persone competenti e capaci – ha esordito Simona Vitali – Abbiamo trovato una sintesi intorno a un programma dettagliato avendo avuto le idee chiare sin da subito. C’è stato un confronto costruttivo e quotidiano perchè la città ha bisogno di cambiare, e da qui parte un messaggio forte in questo senso. Sarà un programma che punta a valorizzare i giovani che non sono stati attenzionati da questa amministrazione comunale.”

“La presenza del nostro coordinatore Fabio Viventi come capolista è un segnale chiaro e la dimostrazione dell’unità del centrodestra gualdese – ha commentato Silvia Minelli – Il nostro contributo e le nostre proposte faranno parte del programma di coalizione (chiaro il riferimento ai punti cruciali che Forza Italia aveva recentemente definito non negoziabili, tra cui la sistemazione dell’area Rocchetta e i rapporti con la Comunanza Appennino Gualdese, ndr). Ci siamo confrontati e abbiamo trovato un punto di incontro.”

Sulla stessa lunghezza d’onda è intervenuto Fabio Viventi che, dopo aver ringraziato la coalizione per averlo scelto come capolista, ha ricordato che “da febbraio 2023 stiamo intorno ai tavoli. La città ci ha chiesto di non ripetere l’errore di cinque anni fa quando andammo separati al primo turno. C’è voglia di cambiamento, e la dimostrazione è stata la grande affluenza alle primarie.”

Alessia Raponi della Lega ha ricordato i motivi che hanno portato per primo il suo partito a proporre la candidatura di Simona Vitali sul tavolo regionale. “E’ una donna determinata, preparata e con esperienza amministrativa – ha detto – Inoltre governare al femminile è un plus. Il nostro programma ha uno sguardo lungimirante verso i giovani, le politiche sociali e ambientali. Sarà una guida verso il cambiamento.”

Cinzia Natalini di Fratelli d’Italia ha rimarcato che “l’accordo tra i partiti è in essere da un anno e mezzo. Abbiamo iniziato dai contenuti e dai temi per poi fare una sintesi delle diverse sensibilità e siamo arrivati senza troppa fatica a scrivere il programma. Ci siamo sempre confrontati alla pari senza far valere il peso dei diversi partiti.” La presidente del circolo di FdI ha concluso con un commento sullo slogan “Rifare Gualdo”, oggetto di qualche critica da parte degli avversari politici: “Non si tratta di voler cancellare tutto quello che è stato fatto dai precedenti governi, come fece a suo tempo l’attuale sindaco, ma di riportare questa città agli splendori di qualche decennio fa, una città capace di essere attrattiva per il turismo e per chi vuole fare impresa.”