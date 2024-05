Istituto Sigismondi, potenziati i laboratori

All’Istituto Tecnico Industriale del “Sigismondi “di Nocera Umbra sono iniziati i lavori per l’ampliamento della dotazione organica del materiale tecnico del laboratorio di Automazione Industriale PLC, di Impianti Industriali-pneumatica, laboratorio di Sistemi Automatici e di quello di Robotica e Meccatronica.

“Grazie alla collaborazione con l’amministrazione comunale di Nocera Umbra e in particolare all’interessamento dell’assessore ai Lavori Pubblici Giuseppe Cioli, che ha garantito la regolarità dei lavori per visionare le apparecchiature, i macchinari e le stazioni industriali che poi si è provveduto a smontare per il recupero dei componenti, la scuola può offrire ai suoi studenti la possibilità di applicazioni sempre più avanzate con materiale industriale all’avanguardia”, evidenzia in una nota l’istituto.

L’operazione è stata condotta dal team dell’area tecnica, i professori Parlanti e Spigarelli, e dagli assistenti Brunozzi e Bucci che sono riusciti a installare parte di questo materiale nella stazione robotizzata elettro pneumatica integrata al robot antropomorfo otto assi a un nastro trasportatore completo di fotocellule, e da un robot cartesiano-pallettizzatore gestito da plc all’interno di un’area di protezione con cancello e sensori di sicurezza presso l’istituto di Nocera.

“Una vera area robotizzata multiuso, un’eccellenza che nessun istituto tecnico dell’Umbria possiede. Questa iniziativa -afferma il professor Claudio Parlanti, docente certificato SCE Trainer Automazione Siemens, formatore certificato Omron, Comau, Festo – ci ha permesso di recuperare tantissimo materiale tecnico di eccellenza da utilizzare nella didattica tecnico-pratica e rappresenta una grandissima opportunità per il potenziamento dei laboratori del nostro istituto volto a formare studenti con competenze tecniche che il mondo dell’automazione industriale e robotica richiede sempre più per utilizzare e programmare i robot industriali e saper gestire impianti e stazioni, con controllori logici programmabili”.

“Una donazione preziosa – aggiunge il dirigente scolastico Leano Garofoletti – che non solo ingrandirà notevolmente i laboratori, ma consentirà di arricchire l’offerta formativa di un tassello importante nella strategia di sviluppo delle discipline STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Un doveroso ringraziamento va all’amministrazione comunale di Nocera per l’impegno costante che dimostra nel sostenere i nostri istituti scolastici nella crescita e formazione di ragazzi con un valido passaporto per il mondo del lavoro”.