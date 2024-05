Palio di Primavera, Maikol Matarazzi e Gaia Pieretti i priori di Porta San Benedetto

In occasione della Giornata Gialloblù dedicata ai più piccoli sono stati presentati i giovani priori di San Benedetto che guideranno la Porta nel Palio di Primavera 2024 che si disputerà a Gualdo Tadino il 31 maggio e 1 giugno.

La Porta gialloblù ha individuato in Maikol Matarazzi e Gaia Pieretti i rappresentanti dei propri colori nella sfida di fine mese-inizio giugno, anticipata quest’anno di un giorno data la concomitanza con la festività del Corpus Domini particolarmente sentita a Gualdo Tadino.

“Maikol e Gaia, in un emozionante clima di condivisione e di festa, hanno ringraziato le loro famiglie per il supporto ed il sostegno, i Priori Marco e Stefania per averli scelti e per l’opportunità e tutta la Porta gialloblú per la fiducia riposta in loro. Pertanto tutto il popolo gialloblù fa un grande in bocca al lupo per il percorso intrapreso e per il Palio di Primavera 2024″, ha scritto la Porta nella sua pagina Facebook.

San Benedetto organizza inoltre per sabato 18 maggio la cena “Un passo nel Medioevo” presso la propria taverna, una serata dall’atmosfera e dai sapori antichi.