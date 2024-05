A Ecosuntek il prestigioso premio “Industria Felix”

Ecosuntek Spa di Gualdo Tadino è stata premiata da Industria Felix Award come una delle migliori imprese italiane che rappresentano l’eccellenza in termini di innovazione e responsabilità sociale.

Si tratta di uno dei premi più ambiti dalle imprese italiane, in quanto assegnato sulla base di criteri oggettivi.

Il 56° evento Industria Felix ha segnato un altro capitolo importante nel riconoscimento delle aziende più competitive e virtuose del Centro Italia, che comprende le regioni di Abruzzo, Lazio, Marche, Toscana, Umbria e Sardegna.

Questo prestigioso evento, ideato da Michele Montemurro e moderato da Angelo Mellone, direttore di Day Time Rai, che si è svolto a Roma nell’Aua Magna Mario Arcelli dell’Università Luiss Guido Carli, ha evidenziato le imprese che si distinguono per performance gestionale, affidabilità e impegno verso la sostenibilità.

“Grazie a questa iniziativa dai territori emergono storie di grande capacità e pioneristica visione che si trasformano in buone pratiche per la costruzione di un futuro più sostenibile, inclusivo e innovativo” sono state le parole del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso in un messaggio rivolto alle imprese premiate.

Ecosuntek, presente con l’amministratore delegato Matteo Minelli, è stata premiata come miglior impresa dei settori energia e utility per performance gestionale e affidabilità finanziaria.

“L’Industria Felix Award – commentano da Ecosuntek – si conferma come un punto di riferimento essenziale per le aziende italiane che aspirano a un modello di business eticamente responsabile ed economicamente vantaggioso, dimostrando che il successo può andare di pari passo con il rispetto per l’ambiente e la società. Nonostante sia una realtà di prima generazione, fondata nel 2008, Ecosuntek, infatti, riceve questo premio grazie alla sua capacità di integrare le pratiche sostenibili con il successo commerciale, operando sia nel mercato B2B che B2C”.

In Umbria, oltre a Ecosuntek, sono state premiate Agrieuro Srl, Emu Group Spa, Icat Srl, Latel Srl, Logicompany 3 Srl, Luisa Spagnoli Spa., Sia Coperture Srl, Splendorini Molini Ecopartner Srl, Trasimeno Servizi Ambientali (T.S.A.) Spa, Urbani Tartufi Srl, Famiglia Cotarella Srl, Fucine Umbre Srl.