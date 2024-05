“Memorial Vincenzo Pennoni”, raccolti 1.100 euro per il Centro Regionale Fibrosi Cistica

Più di 1.100 euro raccolti in due ore che verranno completamente donati al Centro Regionale Fibrosi Cistica presente presso l’ospedale di Branca.

Questo è il brillante risultato del “Memorial Vincenzo Pennoni, a spasso per la Fibrosi Cistica” che si è svolto sabato scorso a Gualdo Tadino.

“Che dire, è stato un vero successo – ha commentato Fabiola Pecci, presidente dell’associazione Correreaperdifiato che ha organizzato l’evento, che ha ringraziato i partecipanti e chi ha effettuato le donazioni – Ringrazio sentitamente la dirigente dell’Istituto Comprensivo Gualdo Tadino Angela Codignoni, tutte le maestre dei vari plessi con cui ho collaborato per realizzare questa bellissima giornata, Paola Gramaccia che, anche se sabato non era con noi, è stata un punto di riferimento fondamentale per la riuscita dell’evento e per me, Giovanni Carlotti di Educare alla Vita Buona per la sua instancabile partecipazione e collaborazione.”

“Per ultimo, ma non ultimo grazie al dottor Guido Pennoni per aver realizzato questa “due giorni ” dedicata al trentennale del Centro Fibrosi Cistica in maniera impeccabile e davvero emozionante”, ha concluso.

Venerdì scorso si era infatti tenuto un importante convegno al teatro Don Bosco proprio per parlare di questa patologia in occasione dei trenta anni dalla nascita del Centro.

“Dietro ad ogni malattia c’è un nome, una storia, una risposta personale al dolore e un grande insegnamento per tutti: non disperdere mai il nostro tempo, ma averne cura, in ogni attimo, ed impiegarlo per costruire per tutti e ciascuno una vita di qualità – scrive l’Istituto Comprensivo Gualdo Tadino – Il nostro grazie va all’𝐀𝐬𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 “𝐂𝐨𝐫𝐫𝐞𝐫𝐞𝐚𝐩𝐞𝐫𝐝𝐢𝐟𝐢𝐚𝐭𝐨” ai medici e al personale sanitario che hanno voluto portare la loro testimonianza, all’Amministrazione comunale, sempre attiva e presente, all’ EASP di Gualdo Tadino, per il gradito ristoro, a tutte le associazioni sportive che hanno apportato il proprio contributo. Grazie ai docenti, che ogni giorno rispondono all’imperativo morale dell’I care: mi interessa! Un grazie particolare e caldo va alle famiglie che hanno aderito all’iniziativa e ai nostri bravissimi studenti del Coro di Istituto e del Laboratorio musicale della Scuola F. Storelli. I complimenti di tutti noi per aver dato valore a un evento che rimarrà nella nostra memoria.”