Il Team Tadinum 5 a Bolzano per i Campionati Italiani di Freccette

Le freccette e Gualdo Tadino sono un connubio ormai consolidato e affermato, che nel corso degli ultimi anni ha regalato grandi soddisfazioni e ottimi risultati.

Alessandro Teodori e Christopher Raggi sono stati campioni d’Italia 2018 di Soft Dart nel doppio categoria D e sempre Chistopher Raggi con Francesco Anderlini si sono laureati vicecampioni europei di freccette nella categoria Under 16 ai campionati disputatisi a Benidorm, in Spagna nel 2023 con la Nazionale italiana.

Sulla scia di questi grandi successi la squadra gualdese “Team Tadinum 5”, composta da Christopher Raggi (capitano), Alessandro Teodori, Francesco Anderlini, Andrea Rondoni e Diego Pascolini, sarà impegnata dal 24 al 26 maggio nelle finali del Campionato Italiano Freccette a Squadre, che si disputeranno presso la Fiera di Bolzano.

Quello in Alto Adige è un evento importantissimo, organizzato da Figest e Asd Fidart, alla quale parteciperanno molte squadre provenienti da tutta Italia e durante la quale i ragazzi gualdesi cercheranno di ben figurare.

“Nei prossimi campionati italiani di freccette a squadre che si svolgeranno a Bolzano cercheremo, come sempre, di dare il massimo – sottolineano i ragazzi del Team Tadinum 5 – per ottenere un buon risultato e portare il nome di Gualdo Tadino il più in alto possibile. Non sarà facile, ma noi siamo ci siamo preparati al meglio in questo periodo presso il Circolo freccette dello Stadio Comunale “Luzi”, dove giornalmente ci alleniamo. Ce la metteremo tutta per ben figurare e vogliamo ringraziare tutti gli sponsor che ci sostengono e che credono in noi”.