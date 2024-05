Tornano fruibili l’antistadio “Nello Saltutti” e la palestra della scuola “Storelli”

Lunedì 27 maggio l’antistadio “Nello Saltutti” è stato riconsegnato alla città, tornando così a essere fruibile dopo diverso tempo di non utilizzo.

Il riutilizzo, fa sapere il Comune di Gualdo Tadino, è stato possibile grazie all’azione sinergica tra le società calcistiche di Gualdo Tadino (Fc Gualdo, Gualdo Casacastalda, Cerqueto Calcio, Gualdo Calcio Women e Asd Rigali) e l’mmministrazione comunale.

E’ stato tolto il fondo in sintetico ormai usurato e sostituito con un manto in pozzolana con spessore di 7 cm omologato dal Coni che può permettere di giocare partite ufficiali fino al campionato di Promozione Figc. Una soluzione adottata già dall’Orvietana Calcio, società che milita in Serie D, dalla quale è stata presa l’idea.

I lavori effettuati per il rifacimento del terreno sono stati effettuati dalle strutture e dagli operai del Comune di Gualdo Tadino.

CONCLUSI I LAVORI NELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA – Nel pomeriggio di sabato scorso 25 maggio con una serie di partite amichevoli organizzate dalla Nuova Pallavolo Gualdo che hanno visto protagoniste le squadre giovanili e il Sigillo Volley, anche la palestra della Scuola Media “Storelli” è stata riconsegnata alla città grazie a una iniziativa congiunta tra amministrazione comunale, BCC Credito Cooperativo di Pergola e Corinaldo e Esa.

La palestra, dopo vari lavori di adeguamento e messa in sicurezza quali rimontaggio della tribuna per il pubblico, la separazione tra spazi del pubblico e atleti, montascale per disabili, servizi igienici per il pubblico, locale infermeria, parete arrampicata, è tornata pienamente fruibile e potrà ospitare allenamenti e partite delle varie società sportive oltre alle attività degli studenti della scuola adiacente.