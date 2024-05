La quinta B di Cartiere si aggiudica il premio nazionale “Zecchino d’Oro per la Scuola”

Grande soddisfazione per gli alunni della classe quinta B del plesso di Cartiere dell’Istituto Comprensivo di Gualdo Tadino che si sono aggiudicati il premio nazionale “Zecchino d’Oro per la Scuola 2023/2024“, organizzato in collaborazione con Edizioni Centro Studi Erickson, partecipando al concorso “La musica può” che prevedeva la realizzazione di un progetto su obiettivi dell’Agenda ONU 2030.

Il progetto, che ha visto coinvolti i giovani alunni, ha approfondito la questione ambientale legata al cambiamento climatico in maniera creativa e alternativa.

Partendo dal testo della canzone “Ci vorrebbe un ventaglio” e utilizzando la tecnica del Cavierdage (metodo di scrittura poetica che aiuta a scrivere poesie e pensieri partendo da testi già scritti) i bambini hanno ideato alcune poesie per fare un focus sulla crisi ambientale che caratterizza il nostro tempo e sul suo impatto sulla vita del pianeta. Hanno così preso vita frasi visive e immagini costruite con fili, segni e colori che uniscono le parole, generando un messaggio affidato al ritmo di emozioni forse difficili da esprimere da parte dei più piccoli.

Le classi quinte di Cartiere hanno potuto trascorrere una mattinata all’insegna della musica e dell’allegria, insieme al simpatico e talentuoso cantautore Nartico, membro dello staff dello Zecchino d’Oro.

La classe vincitrice ha poi ricevuto il prestigioso premio alla presenza della dirigente scolastica Angela Codignoni e del professor Giordano Palazzari che ha coordinato la partecipazione di varie classi dell’Istituto Comprensivo al concorso. Tutti gli alunni del plesso di Cartiere hanno condiviso la gioia e l’entusiasmo di una mattinata insolita trascorsa con uno dei più noti volti social dello Zecchino d’Oro.

“Ancora una volta la musica è riuscita a divertire ed educare veicolando valori preziosi come l’amore per la terra, la collaborazione e l’accoglienza – sottolineano dall’Istituto Comprensivo – E’ stata una mattinata di contagiosa allegria, ma soprattutto di meritato riconoscimento all’impegno quotidiano dei docenti che, insieme ai loro giovani allievi, riescono ad ideare e costruire percorsi formativi di grande valore. Un ringraziamento al giovane Nartico, che è riuscito in poche ore a veicolare valori sani e profondi con esperta leggerezza e naturale empatia. Auspichiamo di proseguire la collaborazione con lo Zecchino d’oro e la casa editrice Erickson nella direzione di percorsi di educazione emotiva in classe attraverso le canzoni. “