Palio di Primavera, oggi è il giorno delle sfide

E’ il giorno del Palio di Primavera. I giovani delle quattro Porte oggi si sfideranno in piazza per conquistare il drappo ideato da Samuele Tacchi e dipinto da Michela Biscontini. Ieri mattina, infatti, in piazza Martiri è stato svelato il Palio 2024 in seguito al concorso tra gli alunni della scuola secondaria di primo grado “Franco Storelli” dell’Istituto Comprensivo di Gualdo Tadino.

L’opera è stata presentata dal presidente dell’Ente Giochi de le Porte, Claudio Zeni, insieme al sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, al Gonfaloniere Gianluca Anzuini, ai priori Alessandro Cesaretti, Marco Pannacci e Luca Fiorucci, e allo storico Sergio Ponti in rappresentanza del Comitato per il Centenario del Beato Angelo.

Il premio per il miglior disegno, scelto come copertina del “Bussoletto” il giornale dell’Ente distribuito in occasione del Palio di Primavera, è stato assegnato a Mischele Ukaj della classe 5b della scuola primaria “Domenico Tittarelli”. Menzione speciale per Valeria Ragni del plesso di Cartiere.

Sul palco i giovani priori delle quattro Porte: Lorenzo Bartolini e Alessandra Scaccianoce (San Donato), Nicola Fiorentini e Penelope Quagliotti (San Martino), Davide Pasquarelli e Sara Candia (San Facondino), Maikol Matarazzi e Gaia Pieretti (San Benedetto).

Ieri è stata la giornata delle prove e, in serata, del corteo storico con oltre trecento figuranti, con il lancio della sfida tra i priori delle quattro Porte. Un momento di grande commozione al momento del ricordo di Gaetano Ruiz de Ballesteros, il geometra gualdese portaiolo e giocoliere di Porta San Facondino tragicamente scomparso pochi giorni fa in seguito a un incidente sul lavoro.

Oggi, dopo la pesa dei carretti e il sorteggio dell’ordine delle gare, sarà il momento delle prove dei somari in piazza. Nel pomeriggio, alle 16, esibizione dei giovani sbandieratori e musici, con la riproposizione del corteo storico.

La benedizione dei giocolieri e dei somari darà il via alla disputa del Palio di Primavera, in tutto simile ai Giochi de le Porte: corsa del somaro con il carretto, tiro con la fionda, tiro con l’arco e corsa a pelo su somaro. Al termine la Porta vincitrice brucerà in piazza l’effige della Bastola, la leggendaria nemica di Gualdo. Alle 21,30, per la prima volta, si esibiranno in piazza i giovani tamburini con cui si concluderà l’edizione 2024 del Palio di Primavera.