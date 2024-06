Riapre il Clip Up: sarà la sede del Gualdo FC e della Confraternita

Un locale storico del centro di Gualdo Tadino è tornato a vivere grazie all’impegno sinergico di due associazioni locali, con il sostegno dell’amministrazione comunale.

Lunedì scorso, nel tardo pomeriggio, l’ex Clip Up di piazza Soprammuro ha riaperto le sue porte, trasformandosi nella nuova sede della Confraternita della S.S. Trinità e dell’Asd Football Club Gualdo.

La cerimonia di inaugurazione ha visto la presenza del sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, di don Aldo Mataloni che ha benedetto i locali, del presidente del Gualdo FC Fabrizio Rinaldini e dei priori della Confraternita, Eligio Pecci e Paolo Korosec, che hanno espresso soddisfazione per il risultato raggiunto. “Abbiamo pensato insieme al presidente Rinaldini di ridare vita a questo locale meraviglioso che risale al 1200 per dare la possibilità di far incontrare i giovani con noi più attempati della Confraternita, così magari qualche nuova leva potrebbe anche entrare a far parte della nostra congregazione.”

Proprio in questi giorni Gualdo Fc e Gualdo Casacastalda hanno raggiunto un accordo che prevede che per la società del presidente Rinaldini la prima squadra e la Juniores, mentre l’altra, che cambierà nome in Gualdo Next Gen, curerà tutta la restante parte del settore giovanile.













“Con la Confraternita – ha detto Fabrizio Rinaldini – abbiamo avviato un dialogo sulla vita associativa delle nostre realtà. Condividevamo la necessità di uno spazio per riunioni e momenti di aggregazione. Volevamo che fosse nel cuore della città per far sì che il centro storico potesse beneficiare delle nostre attività. Così, insieme al Comune, ci siamo impegnati per riaprire questo locale. Siamo orgogliosi di aver recuperato questa struttura che per molti anni è stata un punto di riferimento per i giovani gualdesi.”.

Il Clip Up, che ha una proprietà divisa tra Confraternita e Comune, si trova sotto la chiesa di San Francesco e si sviluppa in due sale medievali.

Negli anni Settanta è stato un locale molto frequentato quando operava come discoteca. Poi negli anni Novanta e successivamente in un altro periodo, l’associazione Gualdo Sound Project lo aveva riaperto come contenitore di eventi culturali e musicali.

Dopo la sua nuova chiusura, nel 2018 l’associazione Clip Up Your Mind, con il supporto del compianto ex assessore Gianluca Graciolini che aveva coinvolto l’Arci, lavorò per una ulteriore ripresa delle attività al suo interno, ma il tentativo non si concluse positivamente. Ora i portoni del Clip Up, pur se sotto altra forma, si sono riaperti.