Mancava un libro in libreria, l’ha scritto Francesco Picchi. Ieri la presentazione

Mancava un libro nella libreria di Francesco Picchi e allora ha pensato bene di scriverlo lui. Architetto gualdese, da sempre appassionato di sport soprattutto motoristici e dell’aria, Picchi ha raccontato nel libro la storia della sua vita, fatta soprattutto di voli su qualsiasi mezzo in grado di prendere quota.

La presentazione dell’opera, che si chiama appunto “Mi manca un libro“, è avvenuta ieri in piazza Garibaldi a Gualdo Tadino alla presenza dell’autore, dei giornalisti Marco Gubbini (Gualdo News) e Mario Donnini (Autosprint), autore anche della prefazione.

Davanti ad una nutrita cornice di pubblico è stato effettuato un collegamento video con il Maggiore Emanuele Fumanti, pilota di aerei militari attualmente impegnato in un corso in Germania e che, appena quindicenne, da Francesco Picchi ha praticamente ricevuto il battesimo del volo nell’aviosuperficie gualdese di San Pellegrino.

I viaggi in Harley Davidson, sulle auto d’epoca, la partecipazione nel 1985 ai campionati europei di volo libero in Ungheria, la vittoria del campionato italiano di volo per veicoli ultraleggeri nel 1987, ma anche barca a vela, windsurf e le gare di motocross insieme ai suoi grandi amici Alessandro Pavoni e Lorenzo Bonci. Il libro di Francesco Picchi non annoia di certo, perché la sua vita è tutto meno che noia. Una storia affascinante e altamente interessante. Il volume è reperibile nei classici negozi online e anche presso la libreria Mondadori di Gualdo Tadino.