Elezioni, oggi e domani urne aperte. Eccome come si vota per Amministrative e Europee

Oggi e domani si vota per le elezioni europee, amministrative e in Piemonte per le regionali. Per il rinnovo dei sindaci e dei consigli comunali, nella Fascia Appenninica e Alto Chiascio si recheranno alle urne i cittadini di Gualdo Tadino, Gubbio, Fossato di Vico, Sigillo, Costacciaro e Scheggia e Pascelupo.

Sei i candidati sindaco a Gubbio sostenuti da 19 liste, dove è previsto il ballottaggio. Gualdo Tadino, che è sceso sotto i 15mila abitanti, torna al sistema a turno unico con tre candidati sindaco sostenuti da altrettante liste. Fossato di Vico e Costacciaro presenteranno un solo candidato sindaco e per entrambi ci sarà da sconfiggere il quorum, che dovrà essere superiore al 40% con un numero di voti validi non inferiore al 50% dei votanti.

I seggi saranno aperti sabato 8 e domenica 9 giugno 2024: il sabato dalle 15 alle 23 e la domenica dalle 7 alle 23.

Sulla scheda delle elezioni amministrative dei comuni sotto i 15.000 abitanti sono già stampati i nomi dei candidati sindaco, con accanto il contrassegno dell’unica lista che li appoggia.

Il voto si esprime tracciando un segno sul contrassegno della lista o sul nominativo del candidato sindaco.

Non è ammesso il voto disgiunto, quindi non si può votare per un candidato alla carica di sindaco diverso da quello collegato alla lista. I voti conseguiti dal candidato alla carica di sindaco sono attribuiti alla lista ad esso collegata.

Per i comuni compresi tra 5.000 e 15.000, si possono esprimere una o due preferenze per i candidati al consiglio comunale. Nel caso le preferenze siano due, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l’annullamento della seconda preferenza.

Per i comuni inferiori ai 5.000 abitanti si può esprimere la preferenza per un candidato al consiglio comunale, scrivendo il cognome nella apposita riga affiancata al simbolo della lista.

Viene eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti tra due candidati si tornerà a votare per questi ultimi domenica 23 giugno – dalle 7 alle 23 – e lunedì 24 – dalle 7 alle 15 (ballottaggio). Anche in questo caso risulterà eletto chi dei due avrà ottenuto più voti. In caso di ulteriore parità viene dichiarato eletto il più anziano.

Una volta eletto il sindaco viene anche definito il consiglio comunale: alla lista che appoggia il sindaco eletto andranno i 2/3 dei seggi disponibili, mentre i restanti seggi saranno distribuiti proporzionalmente tra le altre liste.

VARIAZIONE UBICAZIONE SEGGI GUALDO TADINO

A causa della chiusura per ristrutturazione dell’edificio della scuola elementare Domenico Tittarelli di viale Don Bosco, i seggi 1, 2, 3 e 20 sono stati trasferiti all’Istituto Casimiri di via Flaminia, nei pressi del Palazzetto dello Sport. Per l’indisponibilità della scuola primaria “Gianni Rodari” di Cerqueto, i seggi 12 e 13 sono stati trasferiti nell’adiacente edificio che ospita la scuola dell’infanzia.

APERTURA UFFICIO ELETTORALE DI GUALDO TADINO

Al fine di agevolare il rilascio dei duplicati delle tessere elettorali, l’Ufficio Elettorale rimarrà aperto nei seguenti orari:

– sabato 8 giugno: dalle 9 alle 23

– domenica 9 giugno: dalle 7 alle 23.

Per esercitare il diritto di voto, insieme alla tessera elettorale personale si deve esibire un documento di riconoscimento.

Se la tessera elettorale personale si è deteriorata o è inutilizzabile per l’esaurimento degli spazi destinati alla certificazione del voto, l’elettore o un suo familiare si deve recare all’Ufficio Elettorale Comunale per ottenere, presentando apposita domanda e restituendo l’originale, una nuova tessera.

In caso di smarrimento, l’elettore deve chiedere personalmente una nuova tessera sottoscrivendo un’autodichiarazione attestante lo smarrimento (modulistica disponibile presso l’Ufficio Elettorale Comunale).

Le operazioni di scrutinio per l’elezione dei membri del Parlamento Europeo inizieranno domenica 9 giugno dopo la chiusura dei seggi, mentre lo scrutinio per le elezioni comunali avrà inizio lunedì 10 giugno alle ore 14.

CORPO ELETTORALE GUALDO TADINO – In questa tornata elettorale sono chiamati alle urne 12.643 gualdesi.

ELEZIONI EUROPEE – COME SI VOTA

È possibile votare una sola lista, e non è ammesso il voto disgiunto. L’elettore può tracciare un segno sul simbolo della lista scelta, anche senza indicare candidati.

Le preferenze – L’elettore può altresì esprimere voti di preferenza, fino a un massimo di tre. Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso (ad esempio, nel caso di due preferenze: donna-uomo o viceversa; nel caso di tre preferenze: donna-donna-uomo o viceversa; donna-uomo-donna o viceversa).

Se si esprimono più preferenze per candidati tutti dello stesso sesso, vengono annullate le preferenze successive alla prima. Per i candidati compresi nelle liste di minoranze linguistiche può essere espressa una sola preferenza. La preferenza deve essere manifestata esclusivamente per candidati compresi nella lista votata.

Il voto di preferenza si esprime scrivendo, con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e il cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima. In caso di:

• identità di cognome fra i candidati, deve scriversi sempre il nome e il cognome e, se occorre, la data e il luogo di nascita;

• candidato con due cognomi, l’elettore nel dare la preferenza può scriverne uno solo. L’indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra i candidati.

L’elettore, dopo aver votato, deve aver cura di piegare la scheda all’interno della cabina elettorale e deve restituirla, debitamente piegata, al presidente di seggio.

Le liste di candidati presentate per ciascuna circoscrizione e i simboli dei partiti, movimenti o gruppi politici organizzati sono consultabili online, come anche i fac-simile delle schede elettorali.