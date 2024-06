Per larga parte dello scrutinio è stato un testa a testa tra il sindaco uscente Massimiliano Presciutti e la sfidante Simona Vitali, con Fabio Pasquarelli, già vice di Presciutti nella precedente legislatura, che sembrava poter mandare di traverso lo spoglio elettorale all’ex compagno di partito.

Un avvio che aveva visto Presciutti staccare Vitali dopo i primi 7-8 seggi scrutinati, poi soprattutto grazie ai risultati ottenuti nelle sezioni del centro, l’esponente di FdI rimontava fino a superare l’avversario. Poi Presciutti ha assestato i colpi vincenti quando sono arrivati i risultati di seggi pesanti quali Cartiere e Cerqueto, allungando di quel tanto da non poter essere più raggiunto.

Alla fine Massimiliano Presciutti ha ottenuto il terzo mandato con 3.859 voti pari al 47,82%, Simona Vitali ha portato a casa 3.341 voti pari al 41,40% e Fabio Pasquarelli 870 voti pari al 10,78%, percentuale che gli permette di entrare in consiglio comunale.

309 complessivamente le schede bianche e nulle.

Per il riconfermato sindaco i voti in meno rispetto al 2019 sono stati 669, molto probabilmente incamerati da Pasquarelli, ma, anche se unito, il centrodestra unito non è riuscito ad approfittarne non arrivando a superare il totale dei voti ottenuti dai tre candidati che nel 2019 si erano presentati separati: 149 in meno rispetto alla precedente tornata elettorale.

Curioso che la somma dei voti mancanti ai due schieramenti di centrosinistra e centrodestra quasi combaci con i voti ottenuti da Fabio Pasquarelli. Sono ovviamente valutazioni spannometriche senza evidenza scientifica, che per esempio non tengono conto del calo dell’affluenza che ha tenuto lontano dalle urne 4.287 gualdesi, però possono offrire uno spunto di riflessione.

IL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE – Mister preferenze è l’ex assessore della prima giunta Presciutti Giorgio Locchi: è lui il consigliere più votato con 606 voti, seguito dall’assessore uscente Jada Commodi con 587 e dal vicesindaco uscente Marco Parlanti con 585, entrambi della stessa lista. Eletti anche l’altro assessore uscente Paola Gramaccia, i consiglieri uscenti Gabriele Bazzucchi, Simonetta Parlanti e Flavia Guidubaldi, mentre sono new entry Michele Pascolini, Adriana Bartoccioni, Alice Betti Sorbelli e Giovanni Marinelli.

Per l’opposizione è la presidente del circolo gualdese di Fdi Cinzia Natalini a ottenere il maggior numero di preferenze con 387, seguita dal consigliere uscente di Fi Fabio Viventi con 370, mentre il volto nuovo è Chiara Casciani. Per la terza lista entrerà in consiglio comunale il candidato sindaco Fabio Pasquarelli. La più votata della sua lista è risultata Lisa Chiavini con 94 preferenze, che però non siederà sugli scranni della massima assise cittadina.