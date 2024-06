Un “Casimiri” sempre più internazionale

“Internazionalizzazione al Casimiri, Erasmus+ e non solo” è il titolo di un seminario che si è tenuto venerdì 7 giugno presso l’aula magna della sede di viale Don Bosco dell’istituto gualdese. L’evento ha visto la partecipazione del sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti, di rappresentanti della Fondazione Perugia, del Lions Club di Gualdo Tadino e dell’agenzia Intercultura.

Il seminario si è aperto con i saluti della dirigente scolastica Sabrina Antonelli, che ha evidenziato la vocazione internazionale del “Casimiri”. Questo impegno, è stato detto, si manifesta non solo nei progetti di mobilità come Erasmus, ma anche attraverso il Liceo Scientifico “Cambridge” e i percorsi per le certificazioni linguistiche. Antonelli ha sottolineato il ruolo cruciale della Fondazione Perugia nell’ottenimento dell’accreditamento Erasmus, che aumenterà le opportunità di crescita per docenti e studenti.

Il sindaco Presciutti ha lodato la qualità dell’offerta formativa del “Casimiri” e ha annunciato che alcuni studenti parteciperanno gratuitamente al Festival Internazionale della Gioventù in Germania, grazie ai legami tra Gualdo Tadino e la città gemellata di Krosno, in Polonia. I rappresentanti della Fondazione Perugia hanno poi illustrato i loro progetti di supporto all’internazionalizzazione scolastica.

La professoressa Brunella Sorbelli, referente d’Istituto per i progetti Erasmus+, ha ricordato la lunga tradizione internazionale del Casimiri, iniziata con i progetti Comenius nei primi anni Duemila. Le docenti di lingua inglese hanno condiviso le loro esperienze di mobilità in Portogallo e Svezia, descrivendole come importanti occasioni di crescita professionale. Alcuni studenti delle classi quarte hanno raccontato la loro recente esperienza di mobilità in Spagna, svoltasi dal 21 aprile al 6 maggio.

In chiusura i rappresentanti del Lions Club hanno presentato il programma YCE – Campi e scambi giovanili Lions, che permetterà a una studentessa del “Casimiri” di trascorrere un periodo in Ungheria. Intercultura ha invece annunciato che due studentesse dell’istituto hanno ottenuto borse di studio per un programma estivo di quattro settimane in Irlanda con indirizzo STEAM.