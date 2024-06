Torna a Nocera Umbra la “Granfondo delle Sorgenti”

Dopo un anno di stop torna domenica 16 giugno a Nocera Umbra la “Granfondo delle Sorgenti”, gara che fa parte del calendario italiano di mountain bike.

La manifestazione è tappa dei circuiti Umbria Marathon Mtb e Italian Supersix Race, e sta raccogliendo tantissime adesioni, tanto che gli organizzatori presumono che, con ogni probabilità, verrà superata quota 400 partecipanti.

La sfida si disputerà sul percorso principale, completamente sterrato e immerso nei boschi, di 44 km per un dislivello di 1.650 metri caratterizzato dalle ascese al Monte Alago, che sfiora i mille metri di altitudine, e al Colle Croce, con i suoi 880 metri. In alternativa c’è il secondo percorso di 26 km per 950 metri di dislivello. Inoltre è prevista una prova per Esordienti e Allievi, la più importante della stagione in quanto assegnerà i titoli regionali di categoria.

Il programma prevede la partenza da Piazza Umberto I, stesso luogo dell’arrivo e di tutti i servizi pre e post gara. E’ possibile ancora iscriversi alla manifestazione al costo di 30 euro con chiusura prevista venerdì 14 giugno. I ritardatari potranno provvedere sabato 15 presso i tavoli della segreteria al Palazzetto dello Sport di San Felicissimo dalle 15 alle 18:30.

Domenica 16 giugno ritrovo dalle 7:30 per la consegna dei numeri e pacchi gara. Alle 9:50 la partenza per le categorie giovanili, alle 10 per il percorso lungo e, dieci minuti dopo, per il medio. Alle 13:30 il via al pasta party, durante il quale si svolgeranno le premiazioni.

Per informazioni: Bikers Nocera Umbra https://www.bikersnoceraumbra.it/