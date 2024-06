Gualdo Tadino, Festival dell’Acqua e Art Fest alla Rocca Flea

Doppio appuntamento alla Rocca Flea di Gualdo Tadino sabato 22 giugno con il Festival dell’Acqua e domenica 23 con l’Art Fest, presenti oltre venti relatori e la possibilità di confrontarsi liberamente sul tema acqua in termini storici e culturali.

Due giorni di convegni, mostre, mercati artigianali, estemporanea di pittura, passeggiate, musica dal vivo e tanto altro.

Il Festival dell’Acqua nell’Antichità e ArtFest sono organizzati e promossi dalla sezione gualdese del Gruppo Archeologico Appennino Umbro-Marchigiano e dall’associazione Laciodrom. L’evento è patrocinato dal Comune di Gualdo Tadino con i lavori che si apriranno sabato 22 giugno alle ore 15.30 presso la Sala della Città della Rocca Flea, che ospiterà tutti i convegni. L’estemporanea di pittura si terrà invece presso gli spazi esterni della fortezza federiciana.

“Questa è un’iniziativa fortemente voluta dal Gaaum e dagli organizzatori di ArtFest, idea lanciata il 24 luglio 2022 dal coordinatore Sebastien Mattioli in occasione del convegno nazionale di studi sul “Pozzo di Tadinum e l’utilizzo dell’Acqua nell’Antichità”, pensata per dibattere sull’argomento acqua in termini storici e culturali, acqua come elemento nella biodiversità del nostro appennino umbro-marchigiano ma anche in termini archeologici come fattore che ha dato inizio a tutte le civiltà, cioè a tutto quell’insieme di costumi, usanze, stili di vita tipici di un popolo”, sottolinea in una nota il Gaaum.

L’Art Fest nasce nel 2012 con l’obiettivo di valorizzare l’artigianato, dando spazio ai mercatini hobbisti. Un connubio perfetto insieme a pittura e musica. Dal 2012 al 2019 si è svolto presso il castello di Giomici. Dal 2023 l’Art Fest è diventato itinerante: lo scorso anno la location è stata l’incantevole laghetto del parco della Sciola a Gualdo Tadino.

Oltre venti gli ospiti di alto livello tra i quali l’ingegnere Arianna Baldinelli, che ha conseguito un master in ingegneria energetica e ha aderito a un programma di dottorato in ingegneria industriale, il dottor Jacopo Angelini, studioso di storia dell’ambiente appenninico, faunista, ornitologo e viaggiatore esploratore dei principali ecosistemi paleartici dai Pirenei all’Himalaya, la dottoressa Laura Bonomi Ponzi, già soprintendente per i beni archeologici dell’Umbria, l’architetto Enrico Ragni, presidente emerito Gruppi Archeologici d’Italia. Il Festival dell’Acqua avrà come tematica di base “Acqua per la pace”, che è il tema della Giornata Mondiale dell’Acqua 2024.

PROGRAMMA “FESTIVAL DELL’ACQUA”

SABATO 22 giugno:

Ore 15.00: Apertura dei lavori (Sala della Città Rocca Flea) – Saluti Istituzionali

Dalle 15.30 alle 18.00: Convegno “Acqua e Innovazione”

Relatori:

Arianna Baldinelli: “Gualdesità e idrogeno”

Jacopo Angelini: “Risorsa acqua ed ecosistemi appenninici”

Vincenzo Moroni, vicedirettore nazionale Gruppi Archeologici d’Italia: “Confini la memoria di Longobardi e Bizantini”

Ore 21.00: “Festival Umbria in Voce” X edizione, Chiesa monumentale di San Francesco – Concerto dell’Ensemble La Douss’aura, insieme di voci e strumenti antichi che nasce ad Assisi nel 2011 e propone un repertorio compreso tra la fine del XII sec. e tutto il XV sec.

DOMENICA 23 giugno:

Ore 10.00: Archeo passeggiata “Tra le vie dell’acqua”

Partenza dall’ingresso principale della Rocca Flea e percorrendo l’antico acquedotto medievale si arriva all’eremo di Santo Marzio. Relazione della professoressa Mirella Cuppoletti – Presidente Gaaum su “La via Clementina – via delle acque” presso gli spazi esterni eremo di Santo Marzio

Ore 13.00: Pausa pranzo, sarà presente lo stand gastronomico di “Golosità Umbre”

Dalle 15.00 alle 18.00: Convegno “L’acqua nell’antichità”

Relatori:

Laura Bonomi Ponzi: “Salus per aquam: acque sacre e salutari”

Enrico Ragni: “Il “Septizodium”, fontane, ninfei e mostre monumentali dell’acqua in Roma imperiale”

Andrea Iaccarino: “Dalla sorgente alla bottiglia: sviluppo di un marchio identitario”

Tullia Maggini: “Quando l’acqua diventa poesia”

PROGRAMMA ART FEST