Gualdo Tadino, l’analisi post elettorale di Forza Italia

Riceviamo dal Coordinamento di Forza Italia di Gualdo Tadino e pubblichiamo integralmente un comunicato di analisi post voto.

La tornata elettorale delle Amministrative 2024 ci ha offerto una conclusione negativa e deludente, con i cittadini gualdesi che hanno decretato la terza vittoria al Sindaco uscente Massimiliano Presciutti.

Ci sentiamo di rappresentare le dovute considerazioni in merito ad uno scenario in cui ci eravamo illusi di poter sovvertire un’amministrazione che, a nostro giudizio, non aveva più la spinta giusta per invertire il clima dimesso in è piombata la nostra città nell’ultimo decennio.

Forza Italia ha sempre lavorato alacremente affinché non si ripetesse lo scenario del 2019, quando il centrodestra si presentò diviso prestando il fianco alla riconferma al primo turno.

L’incessante lavoro, svolto insieme alle altre forze alleate, ci ha visto, in maniera solerte e tempestiva, mettere sul tavolo le proprie proposte fin dalla scorsa estate, nel tentativo di partire quanto prima con una campagna elettorale che, in ogni caso, si preannunciava comunque difficile e non scontata.

I vari passaggi intrapresi, che hanno poi portato ad un paniere di candidati pronti a guidare la compagine di centrodestra, ci hanno sempre visti in prima linea nel rispettare quella che era la missione imprescindibile che ci eravamo dati fin dalla prima ora: l’unità del centrodestra.

La proposta delle primarie, nel quale abbiamo proposto all’elettorato di area il candidato civico Erminio Fofi, ha avuto un grande seguito, con la partecipazione corposa e massiccia di ben 2522 concittadini che si sono presentati per spingere la città al cambiamento.

L’esito al fotofinish, che ha decretato Simona Vitali come colei che avrebbe guidato la coalizione nella tornata elettorale, non ha di certo fatto venir meno il nostro impegno, che si è sempre contraddistinto nel senso di responsabilità che ha sempre accompagnato il nostro operato negli anni passati.

Queste sono le regole del gioco della politica: pur nella consapevolezza di aver proposto alle primarie la scelta migliore in termini di candidatura, la democrazia ci ha dato un esito diverso: non a caso il segnale politico forte è stato quello di proporre il nostro candidato Fabio Viventi a capo della lista a sostegno della Vitali, nonché di sancire, in maniera chiara e trasparente, l’accordo affinché lo stesso candidato ricoprisse la carica di vicesindaco in caso di vittoria.

L’impegno profuso è stato massimo, come sempre, affinché l’intera coalizione lavorasse per conquistare il governo della città. Sia da parte dei candidati impegnati direttamente, sia da parte dell’intero direttivo, che ha girato il territorio per far passare la nostra proposta politica come quella vincente e necessaria per la rinascita di Gualdo.

Si discuterà a lungo sulle cause di questa sconfitta, che in maniera naturale e anche comprensibile porterà con sé considerazioni e conclusioni amare.

Ci sarà modo di analizzare in maniera puntuale i dati di questa tornata elettorale, cercando di comprendere per quale motivo, dopo il 2009, un progetto di area centro destra non riesce a prevalere rispetto alle altre proposte politiche. In questa fase non serve a nessuno animare polemiche, con considerazioni a caldo che possono alimentare tensioni e divisioni.

Ci aspetta piuttosto la responsabilità di portare avanti un’azione di opposizione decisa ed autorevole, dove Forza Italia darà il suo contributo massimo, direttamente in Consiglio Comunale e indirettamente tramite l’intero partito.

L’auspicio è quello di vedere un’opposizione di centrodestra compatta e coesa, che non si lasci condizionare dalle inevitabili scorie post voto e che sappia dimostrare alla città che avrebbe meritato la possibilità di governarla, così da risvegliarla dal torpore a cui ci ha abituato negli anni.

Da parte nostra, vi sarà il consueto contributo in termini di serietà, trasparenza, lealtà e competenza, che abbiamo dimostrato durante le trattative, nel periodo di avvicinamento alle primarie, nella campagna elettorale appena trascorsa e che ovviamente adopereremo anche da qui in avanti.

Ci sentiamo di concludere con un sincero ringraziamento a tutto il nostro direttivo, che si è mosso in maniera unitaria, dimostrando il massimo impegno in ogni fase di questa recente stagione politica, dalle trattative iniziali fino allo svolgimento delle elezioni amministrative.

Naturalmente un ringraziamento a Simona Vitali, per aver condotto la campagna elettorale con la solita tenacia e l’impegno continuo che la contraddistinguono.

E non da ultimo, esprimiamo le doverose congratulazioni al Sindaco Massimiliano Presciutti, augurandogli un buon lavoro per il suo terzo mandato.

Il Coordinamento di Forza Italia Gualdo Tadino