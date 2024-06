Gualdo Tadino su Rai 1 mercoledì 19 giugno con “Camper”

Si accende l’estate su Rai 1 con “Camper”, il programma condotto da Marcello Masi che porta in vacanza i telespettatori per tutta l’estate con collegamenti in diretta e reportage on the road della nostra bella Italia.

Fino a venerdì prossimo il programma in onda alle 12 su Rai 1, realizzato in collaborazione con la Regione Umbria, rappresenterà un viaggio in 25 località umbre alla scoperta dei sapori della gastronomia locale, dalla norcineria allo zafferano, della bellezza di borghi e tanto altro.

Anche Gualdo Tadino si racconterà nella trasmissione di Rai 1 grazie all’inviato Lorenzo Branchetti, che girerà curioso e divertito tra scorci e vicoli del centro storico a caccia di informazioni.

Il servizio, della durata di circa cinque minuti, andrà in onda mercoledì 19 giugno tra le 12 e le 13.

Tante le meraviglie che hanno attratto l’inviato e gli autori: la Rocca Flea, il Museo Opificio Rubboli e la storica maiolica a lustro, la Basilica Cattedrale di San Benedetto con le sacre spoglie del Beato Angelo, il dialetto, i Giochi de le Porte, le fontane, la natura rigogliosa, i caratteristici vicoli ed il simpatico “Museo del somaro. Centro per l’arte contemporanea”.

L’aspetto turistico, sociale e culturale si intreccerà in un divertente racconto, con lo scopo alto di attrarre turisti e curiosi, promuovendo la città di Gualdo Tadino e l’Umbria.