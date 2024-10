Gualdo Tadino sarà protagonista a City Vision, gli Stati Generali delle città intelligenti

Il Comune di Gualdo Tadino sarà presente alla quinta edizione di City Vision, gli stati generali delle città intelligenti in programma il prossimo 21 e 22 ottobre a Padova.

L’evento è un palcoscenico nazionale di confronto sulle sfide più attuali che riguardano la trasformazione dei territori, dalla transizione digitale alla crisi climatica.

Il sindaco Massimiliano Presciutti è stato invitato alla due giorni nella città veneta per parlare di Gualdo Tadino come esempio di città intelligente e buona pratica amministrativa e sarà uno dei relatori in due differenti tavoli di lavoro nella giornata di martedì 22 ottobre.

Nello specifico il primo cittadino parlerà di Gualdo Tadino come uno dei primi comuni in Italia ad attivare una Comunità Energetica di origine pubblica e di efficientamento energetico pubblico. Dopo l’approvazione di atto costitutivo, statuto e regolamento, il progetto CER è in fase di manifestazione d’interesse per acquisire la disponibilità dei prosumer.

Presciutti, nel suo intervento, evidenzierà che nel territorio comunale 4.500 sorgenti luminose di vecchia generazione verranno riqualificate con tecnologia a led, con un risparmio energetico annuo di oltre 1.688mila kWh, corrispondenti al consumo medio annuo di 625 famiglie.

In questo panel dal titolo “Quale energia per le città: rinnovabili, efficientamento, Cer per un nuovo modello di consumo” Presciutti interverrà insieme a Alessandro Broccatelli, presidente di Leganet, Pierluigi Biondi, sindaco de L’Aquila, Maria Chiesa, EU Projects Expert, Antonella Molinari, responsabile sviluppo nuove linee di business di A2A Calore & Servizi, Maurizio Pioletti, ricercatore presso l’Università di Padova ed esperto del tema delle comunità energetiche, e Luca Barbieri, giornalista e imprenditore, cofondatore di Blum.

Nella seconda tavola rotonda dal titolo “Leader per forza? Le sfide del governo locale”, il sindaco di Gualdo Tadino avrà un confronto “a carte scoperte” con altri amministratori pubblici sull’esperienza di leadership amministrativa e di governo locale.

Parteciperanno Antonio Funiciello, già capo di gabinetto del Governo Draghi e figura di primo piano negli esecutivi Renzi e Gentiloni, Giorgio Abonante, sindaco di Alessandria, Andrea Biancani, sindaco di Pesaro, Mattia Palazzi, sindaco di Mantova, Giacomo Possamai, sindaco di Vicenza, Emanuele Ramella, presidente della Provincia di Biella, Fabiana Dadone, docente universitaria e già ministra della Pubblica amministrazione, e Silvia Pagliuca, giornalista.

Al City Visione dello scorso anno al Comune di Gualdo Tadino era stato assegnato il “Premio Speciale Buone Pratiche” per il progetto Stand Up Gualdo Tadino, legato alla mobilità sostenibile e all’accessibilità nei luoghi montani. Il Comune anche quest’anno ha presentato un nuovo progetto nell’ottica di un’amministrazione pubblica sempre più digitale.