Sisma 2016, 350mila euro per la chiesa del convento della Santissima Annunziata

350mila euro per il miglioramento sismico della chiesa del convento della Santissima Annunziata di Gualdo Tadino.

Il finanziamento rientra nel programma dell’Ordinanza 128 del 2022 che finanzia e integra i fondi dell’Ordinanza 105 (chiese e luoghi di culto) per tutta una serie di interventi nei luoghi di San Francesco, in vista degli 800 anni della morte del Patrono d’Italia.

In questo ambito sono stati trasferiti anche 900mila euro all’Ufficio speciale per la Ricostruzione della Regione Umbria per l’intervento di miglioramento sismico del campanile della basilica di Santa Maria degli Angeli, mentre un altro importante intervento riguarda la chiesa di Montesanto a Todi che ha ricevuto 960mila euro per l’avanzamento dei lavori. È stato anche concesso un contributo di 1,47 milioni di euro per la riparazione della chiesa di San Vito in Agriano, nel comune di Norcia. In questo caso il soggetto attuatore è l’Arcidiocesi di Spoleto-Norcia.

“Il Centro Italia si prepara al Giubileo del 2025 e alle celebrazioni degli 800 anni della morte di San Francesco del 2026, e per questo insieme alla Presidente della Regione abbiamo scelto strategicamente di potenziare l’Ordinanza 128 e di imprimere una grande accelerazione agli interventi di riparazione dei luoghi di culto – ha detto il commissario straordinario alla ricostruzione Guido Castelli – La ricostruzione del patrimonio religioso è fondamentale per la comunità locale ma lo è anche per il turismo, sempre più importante per l’economia dell’Appennino centrale e per questo pienamente inserito nella strategia complessiva per queste aree. Un ringraziamento va anche ai Soggetti attuatori e all’Usr guidato da Stefano Nodessi Proietti. Uomini illuminati dalla santità come San Francesco e San Benedetto, ma penso anche a Santa Rita da Cascia e alle migliaia di pellegrini che ogni anno visitano il suo santuario, ancora oggi ispirano i fedeli di tutto il mondo. In questi luoghi meravigliosi sentivano una comunione particolare con Dio e con la natura ed è nostro dovere restituirli al Paese in piena sicurezza, così che possano continuare a essere custodi della storia e dell’identità italiana”.