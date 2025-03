Acqua e pace, lunedì 24 marzo un incontro a Gualdo Tadino per riflettere sulla giustizia tra i popoli

In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, che si celebra sabato 22 marzo, il Comune di Gualdo Tadino, in collaborazione con Articolo 21, Mondadori Bookstore Gualdo Tadino e Arpa Umbria, promuove un importante incontro dal titolo “Acqua e Pace: due elementi fondamentali per la giustizia tra i popoli“.

L’evento si terrà lunedì 24 marzo alle ore 10.30 presso il Teatro Talia di Gualdo Tadino, con ingresso libero.

La Giornata Mondiale dell’Acqua è un’iniziativa delle Nazioni Unite istituita nel 1992 in occasione della Conferenza di Rio de Janeiro (Brasile) per sensibilizzare governi, istituzioni e cittadini sull’importanza dell’acqua e sulla necessità di garantire l’accesso a questa risorsa essenziale per tutti.

Il tema di quest’anno sottolinea il legame tra la gestione sostenibile dell’acqua e la pace globale, evidenziando come le disuguaglianze nell’accesso a questa risorsa possano essere fonte di tensioni e conflitti.

L’incontro di Lunedi 24 marzo, promosso dal gruppo consiliare Gualdo Futura, vedrà la partecipazione di:

Sara Passeri (ARPA Umbria, Responsabile Distretto Gubbio-Città di Castello-Bastia Umbra)

(ARPA Umbria, Responsabile Distretto Gubbio-Città di Castello-Bastia Umbra) Flavio Lotti (Presidente Tavola della Pace)

(Presidente Tavola della Pace) Giuseppe Giulietti (Fondatore Associazione Articolo 21)

(Fondatore Associazione Articolo 21) Massimiliano Presciutti (Sindaco di Gualdo Tadino)

(Sindaco di Gualdo Tadino) Enzo Nucci (Giornalista e scrittore), che presenterà il suo libro “Africa Contesa”, un’analisi sulle dinamiche geopolitiche legate all’accesso alle risorse naturali.

Sarà un’occasione di confronto e approfondimento su un tema di grande attualità, con esperti e figure istituzionali che offriranno spunti di riflessione sulla necessità di una gestione equa e sostenibile dell’acqua per garantire un futuro di pace e giustizia per tutti i popoli.

“L’amministrazione comunale di Gualdo Tadino ha deciso di aderire a questa giornata tematica per riflettere sulle guerre in atto per controllare l’acqua in territori svantaggiati, un momento di riflessione a livello storico, sociale ed ambientale insieme alle classi della scuola media di primo grado dell’Istituto Comprensivo e ai ragazzi dell’Istituto d’Istruzione Superiore “R.Casimiri”, referenti del territorio, Libreria “Mondadori” Gualdo Tadino, ARPA Umbria, associazioni locali e ospiti che porteranno come relatori le proprie professionalità ed esperienze su questo complesso e strategico tema – sottolineano il sindaco Massimiliano Presciutti, l’assessore alla Cultura e Welfare, Gabriele Bazzucchi e l’assessore all’Ambiente, Paola Gramaccia – Con la sottoscrizione dell’Agenda Onu per lo sviluppo sostenibile, il mondo si è impegnato, entro il 2030, a raggiungere l’obiettivo di “Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie”. Nel nostro piccolo continueremo a portare avanti azioni e progettualità per dare il contributo della nostra comunità a questo importante proposito”.