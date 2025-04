Premio letterario “Fulvio Sbaretti”, i premiati della seconda edizione incentrata sulla Costituzione

Venerdì scorso, 24 aprile, si è tenuta a Bagnara di Nocera Umbra la premiazione della seconda edizione del premio letterario “Fulvio Sbarretti” sul tema “La Costituzione per Amica – Art. 11: il ripudio della guerra e l’importanza delle organizzazioni sovranazionali ed internazionali“.

Al concorso hanno partecipato gli alunni dell’Istituto Omnicomprensivo “Dante Alighieri” di Nocera Umbra, appartenenti alle classi della scuola Primaria e Secondaria di I° e II° grado.

Il concorso, dedicato alla medaglia d’oro Fulvio Sbarretti, oltre che a ricordare il gesto eroico, il valore morale e la grande umanità del giovane militare, è stato l’input per riflettere non soltanto sul suo sacrificio, donare la sua vita per la libertà e la democrazia, ma anche per conoscere, approfondire e riflettere sui temi costituzionali, con un’attenzione particolare all’articolo 11, che acquista oggi un significato ancora più profondo in un panorama segnato da conflitti globali e tensioni internazionali.

Il dirigente scolastico Leano Garofoletti, presente alla premiazione, ha evidenziato come questo concorso sia un momento importante per gli studenti e le studentesse dell’Istituto, in quanto la conoscenza di questo articolo rappresenta un principio fondamentale per l’affermazione della pace e la promozione di un mondo più giusto e pacifico.

L’evento è stato condotto dalla presidente dell’associazione Bagnara Paola Menichini, che ha aperto la cerimonia con un breve discorso, leggendo anche una lettera inviata da una giurata, l’avvocato Maria Teresa Danieli anche a nome della dottoressa Laura Bacalini, per complimentarsi con i giovani partecipanti al concorso per gli elaborati svolti.

Erano presenti anche il giornalista Rai Dario Tomassini, il comandante della Stazione dei carabinieri di Nocera Umbra Piercarlo Signorelli, il vice sindaco di Nocera Umbra Alberto Scattolini, il vice sindaco di Valtopina Graziano Coccia, il presidente dell’Università Agraria di Bagnara Lorenzo Perticoni.

Tutti hanno preso la parola affermando l’importanza per la nuova generazione della conoscenza della Costituzione italiana che è la base della vita politico-sociale di un Paese e il fondamento stesso della convivenza civile, e l’importanza di parole come libertà, diritti inviolabili, solidarietà, pace e giustizia fra le Nazioni che acquistano un valore fondamentale che segna il grado di civiltà e dignità di un Paese.

I premi in denaro di 200 euro l’uno sono stati attribuiti a:

Scuola Primaria: Noel Memolla e Stefano Bicchielli

Scuola Secondaria di I° grado: Linda Moretti

Scuola Secondaria di II° grado: Beatrice Ragni

Il premio speciale “Vivi la Costituzione” è stato consegnato dal maresciallo Pasquale Sbarretti alle alunne della Scuola Secondaria di I° grado Diletta Armillei e Noemi Giulioni.

.