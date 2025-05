Basket Gualdo vola: battuto Perugia, ora la Fase Finale Conference per la Serie B

Festa per il Basket Gualdo, che scrive un’altra bella pagina della sua storia superando Perugia anche in gara 2 della finale playoff di Serie C. Dopo il successo in volata ottenuto al PalaLuzi, i biancorossi si sono imposti con autorità al “PalaFoccià”, chiudendo sul punteggio di 61-72 e conquistando il titolo del girone N (Umbria-Abruzzo-Molise).

Una partita quasi sempre condotta nel punteggio dalla formazione gualdese, che ha resistito ai tentativi di rimonta degli avversari e ha piazzato lo strappo decisivo nell’ultimo quarto, chiudendo con un margine di 11 punti. Un trionfo meritato per una squadra che ha dominato la regular season (una sola sconfitta in 24 gare) e si è confermata la più forte anche nei playoff, chiusi con un bilancio di 5 vittorie e 1 sola sconfitta.

Alla sirena finale è esplosa la gioia di giocatori, staff tecnico e dirigenti insieme ai numerosi tifosi accorsi a Perugia per sostenere la squadra. Ma il lavoro non è ancora finito: per il salto in Serie B Interregionale (ex B2) servirà affrontare la Fase Finale Conference, in programma il 7 e 8 giugno su campo neutro.

Da segnalare la signorilità della società perugina che, nella sua pagina social, ha subito fatto i complimenti ai gualdesi.

La Pizzicata Basket Gualdo sfiderà la Supernova Fiumicino, formazione laziale che ha vinto i playoff contro Ciampino e che a marzo si è rinforzata con due innesti di peso: l’americano Oliver Lynch-Daniels e il 41enne italo-argentino Duilio Birindelli, una vita tra A2 e B, entrambi protagonisti in gara 2 con 20 punti a testa.

La formula Conference prevede la presenza di quattro squadre del raggruppamento Centro che si sfideranno in due semifinali: le vincitrici saranno promosse in Serie B Interregionale, mentre le due perdenti si affronteranno il giorno seguente per assegnare l’ultimo slot disponibile per la categoria superiore, per un totale di 3 promozioni su 4.

A 18 anni dallo storico trionfo contro Budrio il Basket Gualdo torna così a giocarsi la Serie B e lo fa con un filo rosso che unisce passato e presente: Luca Paleco, play di quella squadra nel 2007, è oggi l’allenatore che sta guidando i biancorossi in una grande stagione.