Special Olympics, medaglie e speranze mondiali per Fabio Venarucci e Veronica Rossi ai Play the Games

Due straordinari atleti gualdesi, Fabio Venarucci e Veronica Rossi, sono stati protagonisti ai Play the Games 2025 di Special Olympics Italia, in corso di svolgimento a Colleferro, in provincia di Roma.

Fabio ha conquistato la medaglia d’oro nei 200 metri e l’argento nei 400, mentre Veronica ha centrato una splendida doppietta, salendo sul gradino più alto del podio sia nei 100 che nei 200 metri.

Risultati di grande valore non solo per l’impegno sportivo, ma anche perché saranno considerati validi ai fini della valutazione per la possibile convocazione ai Giochi Mondiali Estivi Special Olympics, in programma nel 2027 a Santiago del Cile.

Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti: “Lo sport è uno strumento potente e concreto per sensibilizzare il mondo, promuovendo una cultura dell’inclusione che educa al rispetto, alla comprensione e alla valorizzazione delle diversità in tutte le sue forme – ha commentato su Facebook – Veronica e Fabio sono dei veri ambasciatori di questo cambiamento: con impegno e passione ci mostrano ogni giorno la strada verso una società più giusta, equa e pienamente inclusiva. Bravi, bravi, bravi. E ora dritti verso Santiago del Cile!».

I Play the Games, giunti alla loro settima edizione, rappresentano un grande evento sportivo nazionale articolato in sei tappe ospitate in diverse regioni italiane. Si tratta di un appuntamento di assoluta rilevanza nel calendario degli Special Olympics, che quest’anno coinvolge oltre 3.100 atleti, con e senza disabilità intellettive, impegnati in 17 discipline sportive, tra cui atletica, badminton, bocce, nuoto, ginnastica, rugby, danza sportiva, karate, equitazione, tennis e tante altre.

Un format rinnovato che, in un anno già segnato dai Giochi Mondiali Invernali Special Olympics di Torino 2025, vuole valorizzare l’inclusione e la partecipazione attraverso lo sport. Oltre agli atleti, l’evento coinvolge oltre 600 tecnici, 700 accompagnatori, 1.500 familiari e 2.000 volontari, tutti uniti dallo stesso obiettivo: contribuire a costruire un futuro più inclusivo.