Gualdo Tadino premia i suoi campioni: riconoscimenti per Basket Gualdo e atleti Special Olympics

Un pomeriggio dedicato ai successi dello sport gualdese quello che si è tenuto nel pomeriggio di sabato 14 giugno nella sala consiliare del municipio di Gualdo Tadino dove il sindaco Massimiliano Presciutti e gli assessori Paola Gramaccia, Gabriele Bazzucchi e Giorgio Locchi hanno ricevuto e reso omaggio a tre importanti realtà cittadine protagoniste di recenti traguardi a livello nazionale.

Ad essere accolti sono stati i giocatori, lo staff e la società del Basket Gualdo, guidata dal presidente Saverio Pallucca, reduce da una stagione straordinaria, culminata con la promozione in Serie B Interregionale. Un campionato entusiasmante quello dei biancorossi, condotto dall’inizio alla fine da protagonisti assoluti e coronato con il successo al PalaSoujourner di Rieti contro Fiumicino.

Nella stessa occasione il primo cittadino gualdese ha reso omaggio anche a due atleti gualdesi dell’Atletica Tarsina protagonisti ai Play the Games – Special Olympics 2025. In questa competizione, che si è tenuta a Colleferro, nei pressi di Roma, Veronica Rossi ha conquistato due medaglie d’oro nelle gare di 100 e 200 metri piani e Fabio Scaramucci ha brillato con una medaglia d’oro nei 200 metri e una d’argento nei 400 metri, mettendo una ipoteca sulla convocazione per i Mondiali che si disputeranno in Cile nel 2027.











.

L’amministrazione comunale ha consegnato una targa di riconoscimento sia alla società Basket Gualdo che a Veronica e Fabio, questi ultimi accompagnati dalla presidente dell’Atletica Tarsina Simonetta Minelli, come segno di gratitudine e ammirazione per i risultati raggiunti e per l’esempio positivo che rappresentano per l’intera comunità.

“Siete stati straordinari – ha detto il sindaco Presciutti nel suo intervento – perché avete vinto con merito, non vi siete risparmiati e avete saputo soffrire nei momenti di difficoltà. Lo sport, come la vita, ci mette di fronte a tante prove, ma superarle insieme è stata la vostra forza. Bravi davvero. La città vi è grata e vi augura i migliori successi anche in futuro.”