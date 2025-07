Fossato di Vico ha ricordato l’eccidio del 4 luglio 1944, presentato il libro di Sante Pirrami

Si è svolta venerdì 4 luglio, al Santuario della Madonna della Ghea di Purello, la “Giornata della Memoria”, appuntamento istituzionalizzato dal Comune di Fossato di Vico dal 2014 per onorare le vittime dell’eccidio dei Trocchi del Borghetto e il sacrificio del militare Duilio Pambianco, morto in un campo di prigionia in Germania durante la Seconda Guerra Mondiale.

La giornata, organizzata dal Circolo Acli “Ora et Labora” in collaborazione con l’amministrazione comunale fossatana, si è aperta con la celebrazione eucaristica, seguita dai saluti istituzionali del presidente del circolo Francesco Pascucci, del sindaco di Fossato di Vico Lorenzo Polidori e del presidente della Provincia di Perugia e sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti.

Al centro la presentazione del libro “4 luglio 1944. L’eccidio dei Trocchi del Borghetto”, curato dal professor Sante Pirrami, che ha ricostruito con rigore e passione storica i drammatici fatti di quel giorno. Particolarmente toccanti le testimonianze dirette di chi visse in prima persona quel tragico 4 luglio di 81 anni fa.











“Ricordare non è solo un atto formale: è un impegno civile, un dovere morale“, ha sottolineato il sindaco Lorenzo Polidori, che ha poi aggiunto: “La memoria di ciò che accadde in quel periodo storico deve guidarci ancora oggi nel difendere i valori della pace, della giustizia e della libertà. La memoria non è un rito vuoto, ma uno strumento per costruire un futuro migliore. Coltiviamola ogni giorno, con le parole, con l’esempio, con la responsabilità”.

Il primo cittadino ha infine voluto ringraziare il professor Pirrami e il Circolo Acli per l’impegno profuso: “Quanto realizzato è un prezioso dono per tutta la nostra comunità“.