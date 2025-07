Eccellenze a Foligno: pioggia di “lodi” e “cento” al Liceo Frezzi-Beata Angela

Hanno affrontato la prova d’esame in 157, con impegno e con la voglia di farcela, e ben 35 di loro l’hanno brillantemente superata con la votazione massima (100/100) di cui 14 con la lode.

Al “Frezzi-Beata Angela” di Foligno particolarmente bravi sono stati gli studenti del Classico (17 i “cento” assegnati, di cui 7 con lode) e quelli delle Scienze Umane e del Linguistico (6 lodi su 16 cento assegnati). Punteggio pieno per due studenti del Liceo Economico Sociale di cui uno con lode.

Per tutti i complimenti della dirigente scolastica Maria Marinangeli: “Gli anni del Liceo sono archiviati. E anche questo anno così faticoso, imprevisto, e strano lo abbiamo chiuso insieme, esattamente come lo abbiamo iniziato – ha detto – Siete stati tutti bravissimi! Ora vi aspetta un futuro che spero sia ricco di soddisfazioni per ciascuno di voi. Intanto godetevi l’estate e il meritato riposo.”

Scorrendo tra i tabelloni degli scrutini di fine anno si segnalano anche studenti particolarmente meritevoli che hanno ottenuto tutti 10 in pagella: 7 al Liceo Classico, 3 al Linguistico e 1 alle Scienze Umane.

Nel frattempo la dirigente Marinangeli, insieme a un nutrito gruppo di docenti e al personale della Segreteria Didattica, ha incontrato le 191 famiglie che dall’anno prossimo avranno i figli protagonisti fra le aule del Liceo Frezzi – Beata Angela.

“Siete tantissimi ad aver accordato fiducia al nostro Liceo – il saluto della preside – Noi siamo pronti a mettere in campo ogni nostra forza per far sì che questa vostra fiducia sia ripagata. Il nuovo anno scolastico, vedrà la nostra scuola ancora protagonista di tante belle iniziative, ma anche di un impianto culturale e formativo di altissimo livello. Le parole d’ordine del nuovo anno scolastico saranno per noi: fiducia, entusiasmo e benessere.”

